Īpašu skatītāju uzmanību izpelnījās bērnu un junioru ieskaites, kur jaunie autosportisti demonstrēja augstu meistarību un cīņassparu. Mini Bagiji 160ccm klasē pārliecinoši uzvarēja Kristers Kuļikovskis no Baložiem, kurš jau startā izvirzījās vadībā un noturēja stabilu tempu līdz finišam. Otrajā vietā ierindojās Domenika Neikšāne no Bauskas, bet trešajā ‒ Emīls Neimanis no Olaines.
Visplašāk pārstāvētajā Mini Bagiji 200ccm klasē, kur piedalījās astoņpadsmit braucēji, uzvaru svinēja Sebastians Olle no Ropažiem ar “Havel Beta” ‒ viņš visas distances laikā noturēja stabilu līdera tempu. Otrajā vietā finišēja Rajens Čipens no Suntažiem, kurš no starta veica spēcīgu izrāvienu un bija viens no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru. Trešo vietu ieguva Loreta Mūrniece. Sebastians Olle pēc uzvaras saka: “Gāja ļoti labi. Dažreiz piebraucu, un dažreiz mani apdzina. Saviem konkurentiem novēlu, lai viņi nākamreiz tiktu uz pjedestāla, jo viņi sagriezās pēdējā aplī.”
Junior Xtreme fināls Brenguļu autotrasē izvērtās par vienpusēju līdera dominanci un taktisku cīņu aiz viņa. Junior Xtreme klasē nepārspēts bija Emīls Mirošņiks no Kokneses ar “Semog”. Otro vietu izcīnīja Klāvs Žvagins no Iršiem, bet trešajā vietā finišēja Agnius Pilipavičius no Marijampoles. Matas Meilūnas fināls nebija nebija veiksmīgs.
CrossCar Junior klasē uzvaru izcīnīja Everts Grava no Valmieras ar “Semog Shark”. Otrajā vietā finišēja Klāvs Žvagins, kurš spēja pakāpties augstāk ar stabilu un gudru braucienu, izmantojot konkurentu kļūdas un trases sarežģītos apstākļus. Trešo vietu ieguva Azuolas Dungveckis no Lietuvas, kurš visu braucienu turējās stabilā tempā un veiksmīgi nosargāja pjedestālu, izmantojot arī Džokera apļa taktiku.
CrossCar MT09 klasē uzvaru izcīnīja Roberts Rumbenieks no Valmieras ar “Semog”. Viņš aizvadīja izcilu startu, uzreiz pārņēma vadību un apli pēc apļa audzēja savu pārsvaru. Otrajā vietā ierindojās Raivo Dundurs no Popes ar “Hornet”, savukārt trešo vietu ieguva Guntars Žeimunds no Popes.
Buggy 1600 fināls Brenguļu autotrasē izvērtās par vienu no tehniski sarežģītākajiem un taktiski interesantākajiem dienas braucieniem. Uz smagi izsistās trases izšķirīga nozīme bija gan startam, gan precīzai Džokera apļa stratēģijai. Uzvaru pārliecinoši izcīnīja Intars Grandāns no Vidsalas, kurš ar lielisku startu jau pirmajā līkumā pārņēma vadību un visu sacīksti kontrolēja tempu. Izšķirīgā brīdī viņš spēja nosargāt pozīciju arī pēc Džokera apļa veikšanas, kad trasē atgriezās cieši blakus konkurentiem.Otrajā vietā finišēja Aleksandrs Ņikitins no Sproģiem, kurš sacensību noslēgumā aizvadīja ļoti ātru pēdējo apli un izmantoja konkurenta taktisko kļūdu, pakāpjoties uz sudraba pozīciju. Trešo vietu ieguva Kristiāns Jānis Radiņš no Vidsalas.
Xtreme AX klases fināls Brenguļu autotrasē pulcēja jaudīgos pieaugušo ieskaites bagijus. Šajā klasē uzvarētāja godu izcīnīja Raivo Jānis Beierbahs no Brocēniem ar “Hornet”. Otrajā vietā finišēja Jānis Kozlovskis no Ogres ar “G-Speed”, bet trešo vietu izcīnīja Jānis Bogdasarovs no Baltezera ar “Semog”.
Par uzvaru un sarežģīto sacensību gaitu pēc finiša stāstīja Raivo Jānis Beierbahs: “Nebija viegli, gāja smagi, bet bija veiksmīgs starts. Ja starts ir izdevies, tad arī pārējais viss sakārtojas, un tā izdevās uzvarēt šo posmu. Konkurenti ir ļoti sīvi, katra kļūda ir no svara. Paldies Dievam, šoreiz viss sakārtojās tā, ka izdevās uzvarēt.”
1600 klasē par uzvarētāju kļuva Rūdolfs Bogens no Cēsīm ar “VW Golf 3”, kurš pēc sarežģītas sacīkstes un vairākiem incidentiem spēja no tehniskām ķibelēm pacelties līdz goda pjedestāla augstākajam pakāpienam. Otrajā vietā ierindojās Linards Jasons no Ventspils ar “VAZ 2108”, savukārt trešo vietu ieguva Juris Narubins no Ozolniekiem ar “Peugeot 206”.
Jaunizveidotajā Rwd 3000 klasē Brenguļu posms aizritēja ar vairākiem līderu pavērsieniem, izstāšanos un intensīvu cīņu par pjedestālu. Sacīkstes sākumā vadībā izvirzījās Edijs Zimza, demonstrējot labu tempu un stabilu braukšanu. Tomēr līkumā viņš pieļāva kļūdu un zaudēja pozīcijas, kas būtiski mainīja sacīkstes gaitu. Neilgi pēc tam Edijs Zimza izstājās no sacīkstes, un tas vēl vairāk atvēra cīņu par līderpozīcijām. Trasē vadību pārņēma Uģis Oliņš, kurš spēja izmantot konkurentu neveiksmes un izvirzīties priekšgalā. Pirmajā vietā ‒ Uģis Oliņš no Valmieras ar “BMW E36”, otrajā vietā ‒ Edmunds Ērglis no Ropažiem ar “BMW”, trešajā vietā ‒ Pēteris Nebars no Vecpiebalgas ar “BMW E36”. Uģis Oliņš pēc uzvaras saka: “Jauna klase, jauns sākums.”
2000 Super klasē aizvadīta īpaši saspringta un notikumiem bagāta sacīkste, kurā sportisti septiņu apļu garumā cīnījās gan ar konkurentiem, gan ar sarežģītiem trases apstākļiem. Sacīkste tika pārtraukta pēc smagas avārijas, kad Jānis Apinis piedzīvoja kūleni, pēc kā trase tika slēgta ar sarkanajiem karogiem. Tehnisku problēmu dēļ izstājās arī Artūrs Mūrnieks. 2000 Super klasē uzvaru svinēja Emīls Sirica no Lauberes ar “Ford Fiesta”. Viņš bija stabilākais braucējs abos sacīkstes nogriežņos, uzvarot gan pirmajā, gan otrajā braucienā pēc restarta. Otrajā vietā finišēja Jorens Viktors Ikers no Ropažiem ar “Renault Clio”, bet trešo vietu izcīnīja Viesturs Plētiens no Raunas ar “Golf III”.
Par pāreju no rallijkrosa uz autokrosu šosezon atklāti stāsta Jorens Viktors Ikers, kurš ar rallijkrosam sagatavotu automašīnu startēja autokrosā 2000 Super klasē: “Rallijkross ir kā pirmā mīlestība ‒ varbūt man tur negāja tik labi, bet sirsniņā tas paliks vienmēr. Autokross vēl jāiepazīst, bet šobrīd esmu ļoti lielā “starā” par autokrosu.” Pāreja uz autokrosu sportistam notikusi pavisam neplānoti. Nedēļu pirms rallijkrosa sezonas sākuma Biķerniekos komandas motoram jaudas stendā radās nopietni bojājumi, un nācās pieņemt lēmumu startēt rallijkrosā ar rezerves motoru vai pilnvērtīgi pievērsties autokrosam. Izvēle krita par labu autokrosam. Jorens: ”Grants segums un braukšana sānslīdēs man ir sirdij tuvāka. Tomēr gaidas pirms pirmā starta bija ļoti piesardzīgas. Izrādās, arī ar zemo rallijkrosa mašīnu var pabraukt ļoti, ļoti labi. Otrā vieta man bija pilnīgi negaidīta. Arī starta pozīcija man bija otrā izvēle, likās, ka būšu daudz zemāk, bet kaut kā viss “sagāja”.”
Specbalvu saņēma Juris Mesters par kūleni jau pirmajā kvalifikācijā ar pilnīgi jaunu mašīnu, pēc kura turpināja sacensības.
OPEN klasē Artis Voicišs izcīnīja uzvaru ar “BMW E46”, demonstrējot stabilu un pārliecinošu sniegumu visu brauciena garumā. Otro vietu ieguva Uldis Megnis no Smiltenes ar “Subaru Impreza”, bet trešo vietu izcīnīja Toms Dimiters no Salaspils.
Sacensību organizators Jānis Kozlovskis atzina: “Sezonas starts Brenguļos spilgti apliecinājis autokrosa augošo popularitāti Latvijā. Gan lielais skatītāju skaits, gan kuplais dalībnieku sastāvs un aizraujošās cīņas trasē radīja īpašu gaisotni visas nedēļas nogales garumā. Tiekamies nākamajos posmos!”
“AX LATVIA” organizatori pateicas sportistiem, komandām, skatītājiem un atbalstītājiem par lielisko sezonas atklāšanas posmu un aicina autosporta cienītājus sekot līdzi arī nākamajiem čempionāta etapiem.
2026. gada “AX LATVIA” autokrosa kalendārs:
- 13.‒14. jūnijs: Lietuva, “Pluņģe”;
- 11.‒12. jūlijs: Jēkabpils, SK “Pilskalni”;
- 1.‒2. augusts: Bauska, “Mūsa Raceland”;
- 22.‒23. augusts: Smiltene, SK “Teperis”;
- 12.‒13. septembris: Jēkabpils, SK “Pilskalni”.
