Pasākuma mērķis bija radošā un atraktīvā veidā stiprināt jauniešu zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī dot iespēju pārbaudīt iepriekš iegūtās zināšanas Oveselība organizētajās izglītojošajās nodarbībās, kas gada laikā tiek īstenotas Ogres novada izglītības iestādēs dažādās veselības veicināšanas jomās.
Pasākums startēja Lielvārdes sporta centrā, kur komandas saņēma maršruta kartes un papildu uzdevumus, kurus bija iespējams pildīt, veicot pasākuma maršrutu un tādējādi nopelnot papildu punktus. Pēc starta jaunieši devās maršrutā pa Lielvārdes pilsētu, apmeklējot kopumā septiņus kontrolpunktus, kuros viņus sagaidīja dažādu jomu speciālisti ar gan teorētiskiem, gan praktiskiem uzdevumiem.
- Fizisko aktivitāšu kontrolpunktā Lielvārdes sporta centra stadionā jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu veiklību un sadarbošanās prasmes īpašā uzdevumā. Katram komandas dalībniekam tika piešķirts profils ar noteiktu vecumu, augumu un svaru, pēc kura tika aprēķināts individuālais mērķa pulss. Uzvelkot pulsa jostu, dalībniekiem četru minūšu laikā bija jāveic fiziskās aktivitātes, cenšoties noturēt pulsu pēc iespējas tuvāk 60% no maksimālās sirdsdarbības. Šī aktivitāte palīdzēja jauniešiem labāk izprast fiziskās slodzes intensitāti un tās piemērotību dažādām vecuma grupām.
- Atkarību profilakses kontrolpunktā Lielvārdes Sociālā dienas aprūpes centrā jauniešus sagaidīja speciālists ar izzinošu aktivitāti par dažādām atkarību izraisošām vielām un procesu atkarībām. Komandām bija jāšķiro mītu un patiesības apgalvojumi un jādiskutē par sabiedrībā izplatītiem maldīgiem priekšstatiem. Kā viens no piemēriem tika apskatīts jauniešu vidū populārs uzskats, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīga alternatīva tradicionālajām cigaretēm, lai gan pētījumi liecina, ka to aerosols satur kaitīgas ķīmiskās vielas un smagos metālus (svinu, niķeli, alvu un alumīniju), kas veicina plaušu bojājumus.
- Seksuālās un reproduktīvās veselības kontrolpunktā Jauniešu mājā “Spotiņš” jauniešus sagaidīja aktivitātes un izglītojošas spēles, kas rosināja jauniešus diskutēt par drošām attiecībām, personīgajām robežām, piekrišanu, kontracepcijas iespējām, seksuāli transmisīvajām infekcijām, kā arī par atbildīgu rīcību un veidiem, kā pasargāt savu veselību.
- Veselīga uztura kontrolpunktā Lielvārdes pilsētas kultūras namā sertificēta uztura speciāliste piedāvāja jauniešiem gan teorētiskus uzdevumus, gan degustācijas aktivitātes. Komandas mēģināja atminēt veselīgu smūtiju un našķu sastāvdaļas, kā arī atbildēja uz testa jautājumiem par veselīga uztura pamatprincipiem.
- Psihoemocionālās veselības kontrolpunktā pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” jauniešus sagaidīja psihoterapeits ar vairākām izzinošām aktivitātēm. To laikā jaunieši noteica kvalitatīva miega komponentus, mācījās atpazīt stresa simptomus un to izpausmes sevī un citos, kā arī trenēja spēju atpazīt emocijas pēc cilvēku sejas izteiksmēm.
- Kontrolpunktā “Maņu tests” pie kafejnīcas “Kante” jauniešus sagaidīja aktivitātes, kurās viņi pārbaudīja savas maņu spējas – atpazina dažādus priekšmetus ar tausti un noteica smaržas. Uzdevums rosināja dalībniekus paļauties uz sajūtām un pārbaudīt savu uztveri neierastā veidā, vienlaikus veicinot komandas sadarbību.
- Savukārt Lielvārdes Mārītes Montesori mājā jauniešus sagaidīja sertificēta farmaceite, kura bija sagatavojusi atraktīvu viktorīnu ar izglītojošiem jautājumiem par zālēm, uztura bagātinātājiem un farmācijas jomu. Jaunieši pārbaudīja savas zināšanas, kā arī uzzināja vairāk par drošu medikamentu lietošanu, uztura bagātinātāju izvēli un farmaceita nozīmīgo lomu veselības aprūpē.
Komandas, kuras vēlējās nopelnīt papildu punktus, maršruta laikā pildīja dažādus papildu uzdevumus. Ņemot vērā, ka Slimību profilakses un kontroles centrs 2026.gada pirmajā pusgadā drošību pie un uz ūdens izvirzījis kā nacionāla mēroga prioritāti, viens no uzdevumiem bija saistīts ar šo tēmu. Jauniešiem bija jāiztēlojas situācija pie ūdens un jāizstrādā drošas rīcības algoritms ārkārtas gadījumā.
Pasākuma laikā jaunieši ne tikai pārbaudīja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, bet arī attīstīja sadarbības prasmes, kritisko domāšanu un veselībpratību. Maršruts pa Lielvārdes pilsētu sniedza iespēju iepazīt dažādas pilsētas vietas un institūcijas, vienlaikus piedaloties aktīvā un izglītojošā piedzīvojumā.
Pēc rezultātu apkopošanas tika noteiktas komandas ar augstākajiem iegūtajiem punktiem. Galveno balvu un 1.vietu ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas komanda “OVĢ”, 2.vietu izcīnīja komanda “Vālītes” no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, savukārt 3.vietu ieguva komanda “Gurinēti marķīši” no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas.
Katras jomas speciālisti izvirzīja arī savas favorītkomandas:
- “Švilpītes” no Madlienas vidusskolas
- “Dīvāna eksperti” no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
- “Oušenas 8” no Ikšķiles vidusskolas
- “Vitamīns” no Ogres tehnikuma
- “Vesels un gudrs” no Ogres Valsts ģimnāzijas
Organizatori norāda, ka viņus priecē, ka jauniešu iesaiste, komandu rezultāti, zināšanas un motivācija bija augstā līmenī, apliecinot, ka veselības izglītība jauniešu vidū ir nozīmīga un nepieciešama. Paldies pedagogiem un izglītības iestādēm par jauniešu iedrošināšanu piedalīties, kā arī visiem speciālistiem un sadarbības partneriem par ieguldījumu pasākuma īstenošanā.
Pateicamies par sadarbību un viesmīlību arī visām vietām, kurās norisinājās pasākuma kontrolpunkti – Lielvārdes sporta centram, Lielvārdes sporta centra stadionam, Lielvārdes pilsētas kultūras namam, Lielvārdes Sociālā dienas aprūpes centram, PII “Pūt vējiņi”, Jauniešu mājai “Spotiņš”, Mārītes Montesori mājai, kā arī kafejnīcai “Kante”.