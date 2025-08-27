FOTO: Ogres novada vecmeistariem izcili rezultāti sacensībās Liepājā

Ogres novadu Liepājā šajās sacensībās pārstāvēja 19 vieglatlētikas vecmeistari – 5 dāmas un 14 kungi. Mūsu vecmeistari cīnījās ļoti slavējami un izcīnīja 36 medaļas – 17 zelta, 13 sudraba un 6 bronzas. Komandu vērtējumā Ogres novada komandai 3. vieta. Uzvarēja Liepājas komanda, 2. vietā Valmieras novada komanda. Aiz mūsu komandas palika tādas spēcīgas vecmeistaru komandas kā Rīga, Ventspils, Daugavpils un citas (pavisam piedalījās 28 komandas).
- Andrim Dimantam K45+ vecuma grupā 5 zelta medaļas: 100 m un 200 m sprintā, šķēpa mešanā, lodes grūšanā (12,32 m Ogres novada rekords K45+ vecuma grupā) un diska mešanā (31,65 m Ogres novada rekords K45+ vecuma grupā).
- Uldim Ābelim K90+ vecuma grupā 3 zelta medaļas: 100 m sprintā, lodes grūšanā un diska mešanā.
- Jānim Gailim K50+ vecuma grupā 2 zelta medaļas: 800 m un 1500 m skrējienā.
- Valdim Ņilovam K50+ vecuma grupā zelta medaļa 3000 m skrējienā (10:25,44 min. Ogres novada rekords K50+ vecuma grupā), sudraba medaļas: šķēpa mešanā (29,86 m Ogres novada rekords K50+ vecuma grupā) un 1500 m skrējienā, bronzas medaļa 800 m skrējienā.
- Ritai Žuravļovai D70+ vecuma grupā zelta medaļa 400 m sprintā un sudraba medaļa 1500 m skrējienā.
- Jānim Kaimiņam K75+ vecuma grupā zelta medaļa 400 m sprintā un sudraba medaļa 100 m sprintā (19,65 sek. Ogres novada rekords K75+ vecuma grupā).
- Aivaram Puriņam K70+ vecuma grupā zelta medaļa 100 m sprintā un sudraba medaļa diska mešanā.
- Gunāram Vaivodam K65+ vecuma grupā zelta medaļa augstlēkšanā (1,56 m Ogres novada rekords K65+ vecuma grupā). Gunāram uzvara un kauss Amber Spike 2025 posma kungu augstlēkšanas ieskaitē (rezultāts x vecuma koeficients).
- Mārim Padedzim K35+ vecuma grupā zelta medaļa augstlēkšanā.
- Gunitai Aizstrautai D45+ vecuma grupā zelta medaļa augstlēkšanā.
- Mirdzai Aizsilniecei D85+ vecuma grupā 2 sudraba medaļas: lodes grūšanā un diska mešanā.
- Elīnai Baronei D35+ vecuma grupā sudraba medaļa 3000 m skrējienā un bronzas medaļa 1500 m skrējienā.
- Aigaram Vilnītim K55+ vecuma grupā 2 sudraba medaļas: tāllēkšanā un trīssoļlēkšanā.
- Jānim Kaprālim K80+ vecuma grupā sudraba medaļa šķēpa mešanā un bronzas medaļa diska mešanā.
- Guntaram Avdejevam K50+ vecuma grupā sudraba medaļa 400 m sprintā, bronzas medaļa 100 m sprintā un 5. vieta 1500 m skrējienā.
- Normundam Ermičam K55+ vecuma grupā bronzas medaļa šķēpa mešanā.
- Agitai Kaļvai D45+ sudraba medaļa 400 m sprintā.
- Edgaram Auziņam K45+ vecuma grupā bronzas medaļa 3000 m skrējienā.
- Edgaram Rūtiņam K45+ vecuma grupā 4. vieta 800 m skrējienā un 6. vieta 3000 m skrējienā.
Paldies visiem Ogres novada komandas dalībniekiem par cīņas sparu, parādīto meistarību un ieguldījumu gan treniņos, gan šajā Latvijas čempionātā.