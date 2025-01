FOTO: Pasākumā “Iesāc sportojot, pavadi sportojot!” rekordliels dalībnieku un pieveikto kilometru skaits

Viena no sportiskākajām bija 75 gadus jauna kundze no Ķeguma un jaunākais dalībnieks gulēja ratos, jo ir tikai 3 mēnešus vecs.

Gatavošanās pasākumam notiek jau no septembra, kad tiek uzrunāti sponsori. Tad nu šogad sponsori bija daudz un pie kādas no dāvaniņām tika gandrīz visi.

Viena no organizatorēm, Liene Seržante, saka paldies visiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā: "Noteikti viena nevaru noorganizēt šādu pasākumu, tādēļ Lielais Paldies arī maniem palīgiem - Agita Kalva, Vita Skutele, Iluta Jansone un Kristīne Grase."