Piektdiena, 14. novembris, 2025 14:15

Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
OgreNet

Atzīmējot Lāčplēša dienu, Ogres Valsts ģimnāzija arī šogad organizēja Ogres novada skolu komandu sacensības "Spēks, izturība, sadarbība, atjautība, Lāčplēsis 2025". Sacensībās piedalījās Ogres novada skolu spēcīgākie skolēni, pārstāvot piecas novada skolas, informē skolas pārstāvji. Šogad sacensībām pievienojās arī piecas valsts ģimnāzijas: Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Bauskas Valsts ģimnāzija, Daugavpils Valsts ģimnāzija un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Sacensībās pamatskolu grupā 1. vietu ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas 1. komanda, 2. vietu – Daugavpils Valsts ģimnāzija, savukārt 3. vietu izcīnīja Jūrmalas Valsts ģimnāzija. Savukārt vidusskolas grupā 1. vietu ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 1. komanda, 2. vietu – Daugavpils Valsts ģimnāzija, bet 3. vietu – Ogres Valsts ģimnāzijas 2. komanda.

Ogres Valsts ģimnāzijas sacensības “Lāčplēsis” organizē Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji, kuru mērķis ir nostiprināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā priekšnosacījumu labai fiziskajai un garīgajai veselībai, veidot draudzīgas attiecības starp Ogres novada un citu valsts ģimnāziju audzēkņiem, kā arī noskaidrot izturīgākās un spēcīgākās komandas, norāda skolas pārstāvji.

