Sacensībās pamatskolu grupā 1. vietu ieguva Bauskas Valsts ģimnāzijas 1. komanda, 2. vietu – Daugavpils Valsts ģimnāzija, savukārt 3. vietu izcīnīja Jūrmalas Valsts ģimnāzija. Savukārt vidusskolas grupā 1. vietu ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 1. komanda, 2. vietu – Daugavpils Valsts ģimnāzija, bet 3. vietu – Ogres Valsts ģimnāzijas 2. komanda.
Ogres Valsts ģimnāzijas sacensības “Lāčplēsis” organizē Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji, kuru mērķis ir nostiprināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā priekšnosacījumu labai fiziskajai un garīgajai veselībai, veidot draudzīgas attiecības starp Ogres novada un citu valsts ģimnāziju audzēkņiem, kā arī noskaidrot izturīgākās un spēcīgākās komandas, norāda skolas pārstāvji.