FOTO: "Stirnubuks" Ogres Zilajos kalnos - dalībnieku vidū arī sabiedrībā zināmi cilvēki

Pagājušajā nedēļas nogalē “Stirnubuka” sezonas priekšpēdējais piektais posms norisinājās Ogres Zilajos kalnos, kur iepriekšējo reizi buki lēca pirms trim gadiem, vērojot arī aizraujošo pasaules čempionātā hokejā pusfināla spēli starp Latviju un Kanādu. Pateicoties Jāņa Gaiļa pūlēm, bija izveidota interesanta trase.
“GARMNIN Lūsī” 31km distancē pēc iepriekšējo divu posmu izlaišanas ar uzvaru atgriezās seškārtējais Latvijas čempions maratonā Kristaps Bērziņš, atkārtojot 2023.gada Ogres posma panākumu. Trešo godalgu šajā sezonā nopelnīja un ar otro vietu augstāko rezultātu sasniedza Mārcis Grīnšteins. Ar trešo vietu pirmo reizi trijniekā iekļuva Rūdolfs Ozoliņš. Sievietēm pirmais trijnieks bija identisks iepriekšējā posma “GARMIN FENIX” Vilkam. Otrā uzvara “Stirnubukā” šosezon Latvijas čempionei taku skriešanā Agatei Armanei, otrā vieta vicečempionei taku skriešanā Ivitai Šalei, bet trijnieku noslēdza Rīga-Valmiera un Vilkaču maratona uzvarētāja Lauma Izāka. Visas trīs meitenes izcīnīja godalgas arī pirms pusotra mēneša “Gauja Trail by UTMB”.
“VENDEN Strinubuka” 24km distancē pēc ilgāka pārtraukuma pirmo vietu izcīnīja Kristaps Magone, kurš bija otrais pirms pieciem gadiem Ogrē. Pirmo godalgu šajā sezonā “Stirnubukā” nopelnīja Stipro skrējiena uzvarētājs Andis Sakne, bet pie noslēdzošās godalgas tika Rankas kartonfabrikas 100km slēpoja uzvarētājs un daudzu godalgu īpašnieks vairākos sporta veidos Gints Lūsis. Sievietēm pēc pirmās šīs sezonas uzvaras Liepājā atkal nepārspēta bija Zanda Malančuka, atkārtojot 2023. gada panākumu Zilo kalnu takās. Pēc ilgiem mēģinājumiem pirmo godalgu “Stirnubukos”izcīnīja daudzkārtējā Latvijas čempione slēpošanā un pasaules čempionātu dalībniece Anda Muižniece, bet kārtējā godalga šajā sezonā orientieristei Agnesei Jaunmuktānei.
“Mežusili Zaķī” 13km ceturtā godalga un otrā uzvara šajā sezonā vairākkārtējam Latvijas čempionam vieglatlētikā Edgaram Šumskim, kurš šajās takās pirms pieciem gadiem Latvijas čempionātā krosā aiz sevis tāpat kā pagājušajā nedēļas nogalē atstāja daudzkārtējo čempionu Uģi Joci, kurš pēc vairākiem “Bukiem” pirmo reizi šosezon skrēja Zaķi. Trijnieku noslēdza titulētais šķēršļu skrējējs Artjoms Rekuņenko. Sievietēm pirmā uzvara daudzkārtējai Latvijas čempionei un pasaules jauniešu vicečempionei Jeļenai Ābelei. Pēc trešās vietas pirmajā posmā ar otro vietu un labāko rezultātu šajā sezonā trijniekā atgriezās Eva Žilde-Rudzīte, sarūpējot labu dāvanu Vārda dienā un spraigā cīņā apsteidzot daudzkārtējo Latvijas čempioni Līgu Velveri-Krūmiņu, kura pērn septembrī Valmierā uzvarēja“Stirnubukā”. Tuvu trijniekam bia vēl viena daudzkārtējā čempione un arī Eiropas junioru čempionāta uzvarētāja Inna Žolneroviča.
STAR FM Vāverē 6km bija ļoti spēcīgs sastāvs. Pirmais finišēja triatlonists Sergejs Juhno, kuram sekoja garo distanču meistars Jānis Kūms, kurš šo īso distanci skrēja dēļ nākamajā dienā paredzētā Latvijas čempionāta orientēšanās sportā, un Limbažu novada posma uzvarētājs Ģirts Viļumovs. Sievietēm pēc traumas sadziedēšanas ar uzvaru atgriezās pirmo trīs posmu pirmās vietas ieguvēja Līga Krūmiņa, kurai tikai dažas sekundes piekāpās Liepājas posma uzvarētāja Zane Zālīte. Otrais starts šosezon un otrā godalga vairākkārtējai Latvijas čempionei Karīnai Helmanei-Soročenkovai.
Latvijas Valsts meži skolu čempionātā jauniešiem godalgotās vietas aizņēma Latvijas čempioni jauniešu grupās – Artūrs Madelāns, kurš uzvarēja arī aprīļa beigās Tukumā, Daniels Ķepals, kuram pirmā vieta Augstrozē maijā, un Adrians Vaisjūns, kurš bija nepārspēts sezonas atklāšanā Tērvetē. Meitenēm pirmā uzvara šajā sezonā panākumus slēpošanā un biatlonā guvušajai Martīnei Djatkovičai, kurai sekoja pirmā posma uzvarētāja un U16 medaļniece Elza Priedīte un Poļina Curikova, kurai medaļas Latvijas čempionātā U18 unpieaugušo grupā. Nupat lieliski Jūrmalas triatlonā nostartējusī Marta Gustiņa, kura “Stirnubukā” uzvarēja maijā Limbažu novadā, šoreiz samierinājās ar 4.vietu.
NEW balance sprinta etapu kalnu karalī visātrāk Latvijas čempionāta 6.vietas ieguvējs maratonā Jevgēņijs Stepanovs un Krista Deičmane, abiem esot pirmajiem jau trešo posmu pēc kārtas. STB Superlīgā komandām posmā labākie bija “Saule. Pērkons.Daugava”, kas kā otrie šosezon aiz “Riga Trail runners” pārsniedza 7900 punktus, nodrošinot vietu finālā, kur būs jātiekas arPļaviņu SK “Skanste”. Liepājas posma uzvarētāji un līdz šim stabilāko sniegumu rādījušie “Skrien Jēkabpils/Mizuno” nenokomplektēja optimālo sastāvu, tāpēc bija vien septītie posmā un cīnīsies oktobrī par trešo vietu ar “Rieksti mīl vāveres”.