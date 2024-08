FOTO: Vērienīgi aizvadīts sestais sporta un izklaides festivāls “VĪRU SPĒLES 2024” Ķegumā

Šogad “VĪRU SPĒLES” notika jau sesto reizi, un viens no festivāla mērķiem ir un būs ikvienam atgādināt par cīņu pašam ar sevi – cīņu, kurā caur uzdrīkstēšanos un drosmi tiek pārvarētas bailes un negribēšana. “VĪRU SPĒLES” arī šogad pulcēja ārkārtīgi kuplu viesu skaitu, rūdītus sportistus no dažādām valstīm, kā arī tos drosmīgos, kuri pirmo reizi uzdrošināsies pieteikties kādā no disciplīnām.

“VĪRU SPĒLES 2024” atklāja ekstrēmais moto šovs AG XTREME. Sportistu sniegumu bija iespējams vērot “Astarte-Nafta” boksa sacensībās, “Spēka Noras” noratlonā, jahtu regatē, kas notika sadarbībā ar Lielvārdes Jahtu klubu, smaiļošanas sacensībās ar biedrību “Ūdens bāze”, kā arī dāmu volejbolā sadarbībā ar Ogres novada sporta centru. Visas dienas garumā par festivāla labsajūtu atbildēja runas vīrs Andris Krauja.

Savukārt, ikvienam festivāla apmeklētājam bija iespēja piedalīties un iegūt balvas no festivāla atbalstītājiem atvērtajās disciplīnās – auto izstādē – konkursā “Autonazis”, masreslinga turnīrā sadarbībā ar Latvijas Masreslinga Federāciju, roku laušanās sacensībās “Skolotāja Ābola kauss” Ķeguma sporta dzīves leģendas skolotāja Artūra Ābola vadībā, čikāšanās čempionātā sadarbībā ar biedrību “ROKA”, svarbumbu celšanas sacensības, kas norisinājās sadarbībā ar divkārtējo Pasaules, trīskārtējo Eiropas un divdesmitkārtējo Latvijas čempionu un rekordistu svarbumbu celšanā Edgaru Getmančuku un vienīgajā ekskluzīvi dāmām organizētajā disciplīnā – pludmales volejbola sacensībās dāmām, kas norisinājās sadarbībā ar Ogres novada sporta centru.

Festivāla apmeklētājiem bija iespēja piedzīvot “Bass Baltic” rīkotu auto decibelu parādi, izmēģināt savus spēkus cirvju mešanā kopā ar “Axe Factory Riga”.

Augstu apmeklētāju atzinību ieguva vēl nebijušais nākotnes futbols – motobols. Latvijas motobola klubs MK “Rīga” un Motobola klubs no Lietuvas TSK motobolas “Žerutis” draudzīgā, bet sīvā cīņā MK “Rīga” atzina Lietuvas viesu MK “Žerutis” pārākumu. Pēc spēles noslēguma motobola dalībnieki metās pavisam jaunā moto izaicinājumā – “Moto rodeo”.

Piedzīvojumu meklētājiem bija iespēja piedalīties “ENDURO” moto orientēšanās sacensībās un iepazīt Ķeguma un tuvāko apkaimju skaistākās vietas. Savukārt bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties aktivitātēs Ķeguma Jauniešu domes organizētajā jauniešu kvartālā.

Īpašu vērību šogad “VĪRU SPĒĻU” komanda pievērsa mentālajai veselībai. Sadarbībā ar mentālās veselības organizāciju OGLE pasākuma apmeklētājiem bija iespēja caur diskusijām, sarunām un fiziskām aktivitātēm uzzināt par psihisko veselību Latvijā un tās nozīmi sportā un ikdienā.

Jau trešo gadu “VĪRU SPĒĻU” komanda sadarbībā ar Rīgas DJ skolu, “Livland Group” un “Digisound Latvija” izaicināja jaunos Latvijas DJ piedalīties DJ cīņā jeb batlā. Jau otro gadu labākā DJ titulu “VĪRU SPĒLĒS” ieguva dāma – šogad Amanda Leja jeb DJ Sentimental.

Festivāla noslēgumā uz “VĪRU SPĒĻU” skatuves kāpa latviešu “whateverrock” grupa “Māra Dagne” un Latvijas hip-hopa leģenda Ozols. Gurnus deju ritmos visas dienas garumā iekustināja DJ EK, kas ir arī pirmā “VĪRU SPĒĻU DJ Battle 2022” uzvarētājs, kā arī ar DJ setu uzstājās arī “VĪRU SPĒĻU DJ Battle 2023” uzvarētāja DJ Pulss.

Vīrišķīga cīnīšanās nevils! /Kronvaldu Atis/

