Piektdiena, 9. janvāris, 2026 19:40

Futbola klubs "Ogre United" paziņo par pilnībā nokomplektētu trenera štābu jaunajai sezonai

OgreNet
Futbola klubs "Ogre United" paziņo par pilnībā nokomplektētu trenera štābu jaunajai sezonai
Foto: osports.lv
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 19:40

Futbola klubs "Ogre United" paziņo par pilnībā nokomplektētu trenera štābu jaunajai sezonai

OgreNet

Futbola klubs “Ogre United” paziņo par trenera štāba pilnīgu nokomplektēšanu pirms jaunās sezonas. Komanda treniņus uzsākusi 5. janvārī un līdz sezonas sākumam gatavosies Latvijā – Salaspilī un Ogrē. Sagatavošanās posmā paredzētas pārbaudes spēles pret Latvijas futbola Virslīgas un 1. līgas komandām, kā arī starptautiskas spēles pret Igaunijas čempioniem Tallinas “Flora” un titulētāko Lietuvas klubu – Viļņas “Žalgiris”.

Kā jau iepriekš ziņots, par “Ogre United” galveno treneri iecelts Aleksandrs Rehviašvili. Viņš ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes Latvijas futbola Virslīgas spēlētājiem un viens no daudzsološākajiem jaunajiem treneriem Latvijā ar bagātīgu starptautisko pieredzi augstākajā līmenī gan kā spēlētājam, gan veiksmīgu karjeras sākumu trenera amatā, informē futbola kluba pārstāvji.

Par vārtsargu sagatavošanu un taktisko analīzi atbildēs Kristers Putniņš. Viņš vairāk nekā 10 gadus strādājis JDFS “Alberts” akadēmijā, Latvijas Futbola federācijā un Latvijas jauniešu izlasē (U17), kur sagatavojis vairākus no talantīgākajiem Latvijas jaunajiem vārtsargiem. Putniņš izceļas ar modernu pieeju treniņu procesam, detalizētu spēles analīzi un sistemātisku jauno futbolistu attīstību.

Kluba trenera kolektīvam pievienojas Ričards Bolotņiks, kurš ieņems fiziskās sagatavotības trenera amatu. Bolotņiks ir WBO Eiropas čempions boksā un viens no izcilākajiem Latvijas cīkstoņiem pēdējās desmitgades laikā, pazīstams ar savu disciplīnu, darba ētiku un profesionālo pieeju fiziskajai sagatavotībai. Papildus individuālā sporta pieredzei viņam ir arī nozīmīga komandu sporta pieredze — vairāk nekā 10 gadus viņš profesionāli spēlējis hokeju kopā ar vairākiem Latvijas izlases hokejistiem.

Kluba dibinātājs Juris Skābardis, kurš vadījis “Ogre United” ceļu no 3. līgas līdz Virslīgai, turpina darbu klubā un arī turpmāk aktīvi stiprinās treneru štābu, vēsta futbola kluba pārstāvji.

Darbu ar komandu turpinās arī fizioterapeits Andris Domanskis, kurš vadīs kluba medicīnisko departamentu. Viņš būs atbildīgs par spēlētāju veselības aprūpi pilnā ciklā — sākot no atjaunošanās un rehabilitācijas procesiem līdz slodžu kontrolei, vitaminizācijai un regulārai medicīniskajai testēšanai, nodrošinot profesionālu un ilgtspējīgu pieeju komandas fiziskajai labklājībai.

Savukārt asistenta amatā treneru štābam pievienojas Deniss Ostrovskis. Kā futbolists viņš guvis Virslīgas pieredzi vairākos klubos, pārstāvējis arī “Ogre United” un pēdējos gados strādājis kā jaunatnes treneris Ogres novada Sporta centrā, norāda futbola kluba pārstāvji.

