Futbola klubs "Ogre United" sarūpē pirmo demisiju virslīgas sezonā

Futbola klubs "Ogre United" sarūpē pirmo demisiju virslīgas sezonā
Foto: Andris "grianDs" Grīnbergs / SK "Super Nova"
Virslīgas debitante un pastarīte “Ogre United” pirmā apļa noslēgumā pavēstījusi par galvenā trenera Aleksandra Rehviašvili demisiju, informē vietnē osports.lv. “Klubs ir pieņēmis galvenā trenera Aleksandra Rehviašvili atlūgumu. Komanda augstu vērtē trenera ieguldīto darbu kluba attīstībā un novēl panākumus turpmāko karjeras mērķu sasniegšanā,” teikts ogrēniešu paziņojumā.

“Ogre United” augstākajā līgā de facto galvenā trenera amatā ieveda kluba līdzdibinātājs Juris Skābardis, bet ziemā komandas stūri pārņēma 51 gadu vecais Rehviašvili, kurš futbolista karjeras laikā ar Rīgas “Skonto” kļuva par seškārtēju Latvijas čempionu un Gruzijas izlasē aizvadīja 21 spēli. Pēc pussarga karjeras beigām Rehviašvili strādāja arī par aģentu un sporta direktoru, bet Latvijas pilsonību ieguvušais speciālists iepriekšējās sezonās bija “Super Nova” un “Audas” trenera palīgs. Latvijā spēlējis arī “Ventspilī” un “Jūrmalā”, funkcionāra gaitas sāka “Olimpā”.

“Ogre United” pirmajā aplī neizcīnīja nevienu uzvaru, ne reizi neizvirzījās vadībā, guva tikai piecus vārtus (divus no tiem savos iesita pretinieki) un ar trim punktiem deviņās cīņās ieņem pēdējo vietu. Ar vairāku vārtu starpību gan zaudēts vienīgi galvaspilsētas grandiem (izbraukumā 0:2 pret RFS, 0:4 pret “Riga”), un arī Tukumam joprojām nav nevienas uzvaras – tukumnieki ir priekšpēdējie ar pieciem punktiem, vēl trīs punktus augstāk ir jelgavnieki, kuri pirmdien Salaspilī uzvarēja ar 1:0.

Nākamo spēli “Ogre United” aizvadīs sestdien, Salaspilī uzņemot līderi RFS. Tā būs jau septītā mājas spēle desmit kārtās, bet pēc tam sekos četras izbraukuma spēles pēc kārtas, vēsta vietnē osports.lv.

OgreNet iesaka

