No sevis atkarīgās lietas “Ogre United” izdarīja jau pirmajā puslaikā. Vadima Maščenko vārtu guvums Jaunmārupes stadionā izvirzīja ogrēniešus vadībā pret “Mārupes” komandu. Esot priekšā, Raivja Rubīna trenētajai komandai atlika turēt īkšķus par oranžās komandas uzvaru. Ukraiņa vārtu guvums palika vienīgais spēlē, ogrēniešiem ar 1:0 gaidot sava likteņa izšķiršanos paralēlajā spēlē.
Pirms noslēdzošās spēļu kārtas pole position vietu ieņēma “Riga Mariners” futbolisti, kuriem bija trīs punktu pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem. Pēc nospēlētām 45 minūtēm JDFS “Alberts” un pirātu cīņā rezultāts nebija izkustējies, bet otrā puslaika devītā minūte atnesa precīzu bijušā Latvijas izlases futbolista Dāvja Indrāna sitienu, kas ar 1:0 nostādīja priekšā Artura Zakreševska trenēto komandu. Emocijas RTU stadionā bija sakāpinātas un no tiesneša kabatas vairākkārt tika izvilktas dzeltenās kartītes. Neilgi pirms spēles pamatlaika beigām ar sarkano plāksteri malā tika nosūtīts Deņiss Rogovs, bet pamatlaika pēdējās minūtes vārti Fabio Rošā izpildījumā ļāva oranžajai komandai nolaist pirātu kuģi “pa burbuli” ar 2:0.
Sakrītot diviem vajadzīgajiem spēļu iznākumiem, par Nakotnes līgas čempioniem kļuva “Ogre United”! Savukārt otro vietu izcīnīja JDFS “Albers”, kas jau pagājušajā sezonā cīnījās Virslīgas pārspēlēs.