Futbols Ogrē nostiprina pozīcijas

Raivis Rubīns ir viena no pazīstamākajām Ogres futbola personībām. Savulaik spēlējis dažāda līmeņa komandās un ieguvis vairākas medaļas, kā arī individuālos apbalvojumus gan lielajā, gan telpu futbolā. Vēlāk viņš pievērsās trenera darbam. Raivis Rubīns ir Ogres novada Sporta centra, kā arī viens no «Ogre United» futbola treneriem. Raivis tandēmā ar Denisu Ostrovski jau divus gadus trenē arī Ogres U13 vecuma grupas futbolistus. «Iepriekš šie puiši apguva futbola mākslu pie Patrika Malvesa,» paskaidro Raivis. «Šobrīd grupā ir 25 spēlētāji, komanda tiek veidota no U12 un U13 vecuma zēniem. Jaunie futbolisti nāk no visa novada – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, arī tuvākās lauku apkaimes. Gribu atzīmēt, ka šai sezonai gatavojāmies ļoti mērķtiecīgi. Puiši ir kļuvuši spēcīgāki, mēs jau ziemā izgājām ļoti labu treniņu ciklu. Par iespējām to paveikt jāsaka paldies Ogres novada Sporta centram un Ogres Valsts ģimnāzijai. Reizi nedēļā trenējāmies Arēnā «Ogre» pie mobilitātes un fiziskās sagatavotības treneres Santas, tikpat bieži apmeklējām Ogres novada Sporta centra fizioterapeiti Loretu.

Varu teikt, ka esam ieguldījuši pamatīgu darbu, un ceram uz veiksmīgu sniegumu sezonā. Iepriekšējā sezonā izcīnījām otro vietu Vidzemes čempionātā, bet pašlaik mēs spēlējam Latvijas čempionātā U13 Meistarības grupā. Pirmā spēle jau aizvadīta – mājās ar 4:1 uzvarējām Rēzeknes komandu. Vasarā paralēli Latvijas jaunatnes futbola čempionātam piedalīsimies turnīrā «Dobrecova Cup». Sezona iesākusies ražīgi, un tā turpināsies līdz pat novembrim.»

Treneris atbildīgs par audzēkņiem

Ogrē futbolam ir vismaz pusgadsimtu senas tradīcijas, šeit izauguši vairāki atzīti šīs spēles meistari, un vietējās komandas ar panākumiem startējušas Latvijas meistarsacīkstēs. Bijuši arī panīkuma periodi, taču tagad, līdz ar jaunā kluba «Ogre United» tapšanu un attīstību, atkal ir novērojama augšupeja. Raivis Rubīns atzīst, ka futbolā ir jau ļoti ilgi, bet par vienu no atslēgas uzdevumiem panākumu gūšanā uzskata spēlēšanai pateicīgas vides izveidošanu: «Šajā sporta veidā nonācu, pateicoties tētim. Viņš bija mans pirmais treneris. Arī vēlāk labi treneri palīdzēja attīstīt prasmes un pilnveidot meistarību. Savukārt kā spēlētājs esmu startējis dažādās komandās un uzkrājis ievērojamu pieredzi. Man ir nācies uz savas ādas izbaudīt negatīvos efektus, ko rada slikti darba apstākļi. Tādēļ zinu, cik liela nozīme ir labvēlīgai atmosfērai un atbilstošām treniņu iespējām, un vēlos puikām radīt tādu vidi, kurā viņiem nebūtu jāsaskaras ar dažādām problēmām un viņi varētu domāt tikai par futbolu. Un es zinu, kas jādara šajā jomā.

Gribu uzsvērt, ka treneris ir galvenais komandas iekšējās telpas veidotājs gan uz laukuma, gan arī ārpus tā. Pirms sākt spēlēt futbolu, audzēkņiem ir jāapgūst dažas vienkāršas, bet nozīmīgas lietas – elementārs cilvēcīgums, kā attiekties citam pret citu un arī pret sevi pašu, dažādi iekšējās kārtības principi, higiēnas noteikumi utt. Kad šīs lietas ir sakārtotas, mēs varam iet tālāk, runāt par futbolu, panākumiem un visu pārējo. Ja šāda «bāze» nav uzbūvēta, tad esošā apkārtne un valdošā atmosfēra bieži kļūst nedraudzīga. Tādēļ mēs vismaz savās grupās cenšamies bērniem radīt tādus treniņu apstākļus, lai viņiem katru dienu būtu prieks nākt uz šejieni.»

Futbolu var spēlēt ikviens

Līdz ar Arēnas «Ogre» atvēršanu ne tikai sportistiem, bet arī citiem aktīva dzīvesveida piekritējiem pavērušās lielas iespējas pārbaudīt savus spēkus dažādās nodarbībās. «Kā sporta sabiedrības pārstāvis esmu ļoti apmierināts,» saka Raivis Rubīns. «Šī jaunā ēka un tās sniegtais piedāvājums ir vienkārši nenovērtējams. Turklāt Ogrē arī citādā ziņā šobrīd veidojas arvien pateicīgāki apstākļi futbola spēlēšanai. Mums ir izveidota lielā komanda, kas šajā sezonā debitēs pirmajā jeb Nākotnes līgā, un puikām ir, uz ko tiekties. Viņi var nākt un skatīties uz komandu, kurā varbūt paši pēc dažiem gadiem centīsies iekļūt. Puiši var novērtēt lielo spēlētāju meistarību un saprast, kas viņiem pašiem jādara, lai pilnveidotu savas prasmes. Varu teikt, ka apstākļi futbola spēlēšanai Ogrē patlaban ievērojami labāki nekā agrāk, un mēs varam tikai priecāties par to.

Vecāki var vest atvases apgūt futbolu jau agri – mēs savā nodaļā uzņemam bērnus jau no četru gadu vecuma. Protams, daudziem var šķist, ka tas ir par agru. Taču šajā sakarā gribu teikt, ka pašus mazākos vairāk nodarbina ar dažādām rotaļām, palīdz fiziski attīstīties un rada viņos vēlmi mīlēt kustības un sportu. Es ieteiktu nebaidīties, nākt un mēģināt, ļaut bērniem darboties.

Turklāt der atcerēties, ka futbols ir ļoti demokrātisks sporta veids, kas neprasa īpašu ekipējumu. Vecāki nereti zvana un jautā – ko uz pirmo treniņu bērniem vilkt un kas jāņem līdzi. Taču īstenībā neko daudz nevajag, pietiek ar futbola apaviem jeb «bučiem», sporta tērpu, jo futbola inventāru mēs nodrošinām. Futbolu var spēlēt jebkur, arī ārpus treniņiem – pagalmā, dārzā vai citur, kur ir kaut nedaudz piemērota vide, un tas savas pieejamības dēļ ir ļoti populārs. Ne velti futbols pasaulē tiek dēvēts par sporta karali.»