2024. gada decembrī pasaules čempionāta finālturnīrā, kas norisinājās florbola Dzimtenē Zviedrijā, Latvijas vīriešu florbola izlase pirmo reizi izcīnīja augsto 4. vietu, no TOP-4 izsitot spēcīgo Šveices valstsvienību.
Ceturtdiena, 8. janvāris, 2026 09:31
Gabaliņš Trīs zvaigžņu balvas tiek arī Ogrei un Lielvārdei
Rīgā Trīs zvaigžņu balvas ceremonijā sumināja 2025. gada Latvijas izcilniekus sporta jomā. Par Gada sporta komandu tika atzīta un Trīs zvaigžņu balvu saņēma Latvijas vīriešu florbola izlase, kuras sastāvā cīnījās arī Ogres un Lielvārdes florbola audzēknis Kārlis Stukāns, kā arī Lielvārdes florbola audzēknis Toms Akmeņlauks.