Kā stāsta gaidāmo sacensību galvenais tiesnesis Zigurds Kincis, iecere par līdzīgu sacensību rīkošanu Ogres vieglatlētikas aprindās parādījās jau pirms gada. «Mēs pāris reizes atlikām potenciālā pasākuma organizēšanu, līdz sapratām, ka varam sākt,» stāsta Zigurds Kincis. «21. decembrī sporta arēnā «Ogre» Latvijas labākie vieglatlēti sacentīsies piecās disciplīnās – 60 metru un 300 metru skrējienos, augstlēkšanā, lodes grūšanā un kārtslēkšanā, cīnoties par multifunkcionālu trenažieri savai sporta skolai no «Decathlon Latvija». Sacensību formāts paredz uzaicināt tikai vadošos Latvijas sportistus attiecīgajās disciplīnās, mūsu mērķis ir pulcēt «Top 6» ranga atlētus. «Vieglatlētikas festivāls ‘25» nav paredzēts kā masveidīgas sacensības, galvenais uzsvars tiks likts uz kvalitāti – lai skatītāji patiešām redz visus Latvijas labākos sportistus.»
Zigurds Kincis atzīst, ka līdzīgu pasākumu varētu rīkot arī vasaras laikā stadionā, taču arēnas «Ogre» esamība un tās piedāvātās iespējas lika izšķirties par izaicinājumu izveidot kaut ko tādu, kas agrāk nav bijis. Otrkārt, paralēli aktīvajiem sportistiem uz pasākumu tiks aicināti arī Latvijas olimpieši – vieglatlēti, kuri ir pārstāvējuši mūsu valsti olimpiskajās spēlēs. «Viņi būs goda viesu statusā, izbaudīs sacensības, raugoties no malas kopā ar pārējiem skatītājiem,» paskaidro Zigurds Kincis. «Daudzi no uzrunātajiem olimpiešiem, kuri beiguši savas karjeras, jau ir atsaukušies uzaicinājumam, piemēram, Jeļena Prokopčuka, Viktors Lācis, Staņislavs Olijars, Dmitrijs Miļkevičs, Modris Liepiņš, Jānis Leitis, Ainārs Kovals un citi. Ikviens apmeklētājs varēs ar olimpiešiem satikties, uzdot jautājumus un kopīgi nofotografēties. Pasākuma mērķis ir veicināt vieglatlētikas popularitāti un dot iespēju jaunajiem sportistiem iedvesmoties no Latvijas izcilākajiem atlētiem. Tāpat vēlamies atgādināt par mūsu olimpiešiem, jo daudzi jaunākās paaudzes sportisti nemaz nezina pat tos vieglatlētus, kas startēja tikai pirms 15–20 gadiem, nerunājot par senākiem laikiem.»
Pasākuma atklāšanā notiks 200 metru bērnu skrējiens kopā ar kādu olimpieti. Par skanīgu atmosfēru rūpēsies skatuves mākslinieks Rolands Če, būs dažādi konkursi un atrakcijas skatītājiem, viss bez maksas. Pieteikties bērnu skrējienam var, sazinoties ar galveno tiesnesi Zigurdu Kinci pa tālruni 28356763 vai e-pastu .