Kā mums pavēstīja starptautiskās kategorijas šaha tiesnesis Alberts Cimiņš, turnīru «Šaha rudens» rīko Ogres novada Sporta centrs sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju (LŠF). Šaha sacensības Ikšķilē notiek jau sen, apmēram kopš 2010. gada. Pirmsākumos tas bija šaha turnīrs vietējā skolā, bet vēlāk, pateicoties LŠF atbalstam, sacensības attīstījās un to rezultāti kļuva pieejami arī internetā.
Alberts Cimiņš ar gandarījumu teic – lai gan Ikšķile no Latvijas šaha turnīru aprites pirms kāda laika bija pazudusi, patlaban interese atkal ir palielinājusies un notiek divi turnīri gadā – viens pavasarī, bet otrs rudenī. Pieredzes bagātais šaha tiesnesis arī apgalvo, ka šahs kā sporta veids beidzamajos gados kļūst arvien pieprasītāks visā Latvijā un norisinās daudz turnīru dažādos novados. Alberts Cimiņš atzīst, ka vairums gan joprojām koncentrējas Rīgā, tomēr LŠF strādā, lai būtu vairāk šaha sacensību arī reģionos.
Turnīrā «Ikšķiles šaha rudens 2025» var piedalīties ikviens entuziasts. A grupā startēs spēlētāji ar FIDE ID un reitingu, savukārt B grupa būs paredzēta iesācējiem un amatieriem, un tās sacensību kārtība tiks noteikta uz vietas. Dalības maksa ir 10 eiro, bet senioriem no 65 gadu vecuma un Ogres novada iedzīvotājiem – 7 eiro.