Kā stāsta Lielvārdes Sporta centra trenažieru zāles instruktors un sertificēts atlētiskās vingrošanas treneris Artis Āboliņš, mūsdienās lielākā daļa vecāku, kuri atveduši savus bērnus uz treniņiem, paši sēž mašīnās vai foajē un vienkārši gaida. Tāpēc trenerim radusies doma piedāvāt vecākiem iespēju paralēli bērnu nodarbībām trenēties arī pašiem. Sporta centrā pieejamas gan trenažieru zāles, gan funkcionālo treniņu telpas.
“Treniņi var tikt pielāgoti individuāli, ņemot vērā katra cilvēka mērķus un fizisko sagatavotību,” uzsver Artis Āboliņš. “Ja atsaucība būs gana liela, iespējams veidot arī treniņu grupas ar līdzīgām interesēm un uzdevumiem. Bet galvenais uzsvars būtu uz individuālām nodarbībām. Kustības ir svarīgas – tās palīdz izvairīties no slimībām, uzlabo pašsajūtu un dod spēku arī aktīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem. Zinātniski pierādīts, ka fiziskās aktivitātes palīdz izvairīties no dažādām saslimšanām, pagarināt mūža ilgumu un dzīvot kvalitatīvāk.”
Treneris piebilst, ka šādi treniņi pozitīvi ietekmē arī mentālo veselību. Katrā ziņā ieguvumu ir daudz vairāk nekā trūkumu. Visi interesenti, kuriem šāda iespēja šķiet pievilcīga, papildu informāciju var uzzināt, zvanot Artim Āboliņam pa tālruni 29294712.