Piektdiena, 27.03.2026 17:06
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Piektdiena, 27.03.2026 17:06
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Piektdiena, 27. marts, 2026 15:17

Gaidīšanas vietā – treniņš: Lielvārdē rosina vecākus būt aktīviem

Ilona Noriete, "Ogres Vēstis Visiem"
Gaidīšanas vietā – treniņš: Lielvārdē rosina vecākus būt aktīviem
Apmeklētājs labi aprīkotajā Lielvārdes Sporta centra trenažieru zālē.
Piektdiena, 27. marts, 2026 15:17

Gaidīšanas vietā – treniņš: Lielvārdē rosina vecākus būt aktīviem

Ilona Noriete, "Ogres Vēstis Visiem"

Kamēr bērni trenējas, viņus gaidošie vecāki nereti spiesti garlaikoties un domāt, ko iesākt šajā brīvajā laikā. Lielākā daļa to izmanto klejojumiem internetā ar savu viedierīču palīdzību. Lielvārdes Sporta centrā tiek rosināts šo paradumu pamazām mainīt.

Kā stāsta Lielvārdes Sporta centra trenažieru zāles instruktors un sertificēts atlētiskās vingrošanas treneris Artis Āboliņš, mūsdienās lielākā daļa vecāku, kuri atveduši savus bērnus uz treniņiem, paši sēž mašīnās vai foajē un vienkārši gaida. Tāpēc trenerim radusies doma piedāvāt vecākiem iespēju paralēli bērnu nodarbībām trenēties arī pašiem. Sporta centrā pieejamas gan trenažieru zāles, gan funkcionālo treniņu telpas.

“Treniņi var tikt pielāgoti individuāli, ņemot vērā katra cilvēka mērķus un fizisko sagatavotību,” uzsver Artis Āboliņš. “Ja atsaucība būs gana liela, iespējams veidot arī treniņu grupas ar līdzīgām interesēm un uzdevumiem. Bet galvenais uzsvars būtu uz individuālām nodarbībām. Kustības ir svarīgas – tās palīdz izvairīties no slimībām, uzlabo pašsajūtu un dod spēku arī aktīvi pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem. Zinātniski pierādīts, ka fiziskās aktivitātes palīdz izvairīties no dažādām saslimšanām, pagarināt mūža ilgumu un dzīvot kvalitatīvāk.”

Treneris piebilst, ka šādi treniņi pozitīvi ietekmē arī mentālo veselību. Katrā ziņā ieguvumu ir daudz vairāk nekā trūkumu. Visi interesenti, kuriem šāda iespēja šķiet pievilcīga, papildu informāciju var uzzināt, zvanot Artim Āboliņam pa tālruni 29294712.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?