Gaidītākais basketbola notikums atgriežas - Ogres basketbola festivāls jau drīzumā

Šī gada festivāla emocionālākais brīdis būs ilggadējā BK "Ogre" kapteiņa Kristaps Dārgais godināšana, noslēdzot deviņas spilgtas sezonas kluba rindās. Par godu kapteinim notiks īpaša basketbola spēle – Kristapa Dārgā izveidotā komanda "KD21 & draugi" tiksies ar jauno BK "Ogre" sastāvu, kuru jaunajā sezonā vadīs galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.
Vakara laikā līdzjutēji pirmo reizi iepazīs arī jauno BK "Ogre" komandu, bet par svētku atmosfēru rūpēsies rolands če, konkurss no “Fun for Event” ar vērtīgām balvām, aktivitātes bērniem, karsējmeitenes, ekstrēmais šovs, laimes rats, foto kaste, degustācijas un citi pārsteigumi visas ģimenes izklaidei.
Šajā vakarā arēnā valdīs emocijas, pateicība, jauns sākums un basketbola svētki.
Ieeja bez maksas.