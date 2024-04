Galda teniss Ogrē ir pieprasīts

Uzlabo fizisko un mentālo formu





Galda teniss tiek uzskatīts par vienu no visvairāk praktizētajiem sporta veidiem pasaulē. Tas radās Anglijā 19. gadsimta beigās, iedvesmojoties no zāliena tenisa. 20. gadsimta gaitā tas iekaroja visu pasauli, īpašu uzplaukumu piedzīvojot Āzijā, un kopš 1988. gada ir iekļauts olimpisko spēļu programmā. Arī Latvijā galda teniss pazīstams jau sen un ir ieguvis savu vietu sporta entuziastu sirdīs.





Šī spēle palīdz gan uzlabot fizisko sagatavotību, gan ir labs vingrinājums cilvēka psiholoģijai. Galda teniss veicina ātras reakcijas attīstību un zibenīgu lēmumu pieņemšanu, tādēļ spēlētāji treniņu gaitā ar laiku iegūst lielisku fizisko formu, stabilitāti un spēju vadīt savas emocijas.





Interese ir liela





Ogrē bērniem tiek piedāvātas bezmaksas galda tenisa nodarbības. Uz tām var nākt visi Ogres novada skolēni. Sīkāka informācija atrodama Ogres novada Sporta centra mājaslapā. Kā stāsta Gerda Krūmiņa, pagājušajā gadā interešu izglītības nodarbības galda tenisā notika vienu dienu nedēļā, pirmdienās, bet, ņemot vērā lielo pieprasījumu, šogad tika rasta iespēja apgūt galda tenisu arī piektdienās. Nodarbības 4.–12. klašu skolēniem notiek vienu reizi nedēļā un ir bez maksas. Audzēkņi gandrīz pusotras stundas garumā attīsta gan vispārējo fizisko sagatavotību, gan mācās un pilnveido galda tenisa prasmes. «Katrā grupā ir iespēja uzņemt noteiktu bērnu skaitu – līdz desmit. Šobrīd man ir apstiprinātas trīs audzēkņu grupas, līdz ar to varam nodrošināt nodarbības 30 jaunajiem censoņiem. Spēlētāju sastāvs gan ik pa laikam mainās – kāds aiziet, cits atnāk, bet lielāks pieplūdums ir vērojams, sākot no septembra sākuma, jo daudzi meklē kādu nodarbi pēc stundām. Tos, kuriem ir vēlēšanās pamēģināt galda tenisu un iemācīties ko jaunu, aicinu ar mani sazināties.»





Galda tenisu var apgūt ātri





Kā paskaidro Gerda Krūmiņa, galda tenisu iemācīties nav sarežģīti, vismaz pamatus noteikti ne. «Lielā mērā tas atkarīgs no katra individuāli, bet parasti jau pēc gada bērni māk skaitīt punktus, kā arī tiesāt galda tenisa spēli viens otram,» viņa saka. «Viņi ir apguvuši pamatelementus – sitienu no labās un kreisās puses, vienkāršas serves, nogrieztās bumbiņas. Otrajā gadā nāk klāt sarežģītāki tehnikas elementi un uzdevumi. Galda tenisu var mācīties visu mūžu un pastāvīgi attīstīt, slīpēt savu meistarību. Viss atkarīgs no tā, cik pareizi un profesionāli katrs to vēlas darīt. Viena gada laikā bērni var ļoti labi saspēlēties viens ar otru. Pats sākums, protams, ir grūtāks, nepieciešama pacietība, bet kopumā galda tenisu apgūst ļoti ātri.»





Vaicājot par audzēkņu panākumiem, Gerda Krūmiņa uzsver: «Tā kā šīs nodarbības notiek interešu izglītības ietvaros, tad apmācība nav tendēta uz panākumu gūšanu. Tam ir domātas profesionālās ievirzes sporta programmas. Turklāt jāuzsver, ka galda tenisa nodarbības Ogres novada skolēniem tiek piedāvātas vēl tikai otro gadu. Lai domātu par dalību lielākos turnīros un meistarības celšanu, nepieciešams laiks, kā arī augstāka līmeņa profesionāls treniņprocess. Tas paredz, ka nodarbības notiek četras līdz sešas reizes nedēļā, tādēļ nopietni jāvērtē, vai kāds to vēlas un vai tas patlaban vispār nepieciešams. Es teiktu, ka pirmo divu trīs gadu laikā nav jāaizraujas ar sacensībām un jāvirza bērni uz profesionālo pusi. Nodarbību galvenais mērķis ir vispusīgi attīstīt un pilnveidot bērnus un jauniešus, un galda teniss ir veids, kā to veiksmīgi izdarīt.»