“Veselības apļi” norisināsies vairākās Ogres novada vietās – Ogrē, Ikšķilē, Madlienā, Ķegumā, Rembatē, Meņģelē, Suntažos un Jumpravā, dodot iespēju piedalīties sev ērtākajā lokācijā. Skrējieni notiks darba dienu vakaros, pārsvarā plkst. 19:00 (atsevišķās vietās – 19:30), sākot no maija un turpinoties līdz septembrim.
Sacensību formāts ir vienkāršs un piemērots ikvienam – 30 minūšu skrējiens stadionā vai sporta laukumā, kura laikā dalībnieks cenšas veikt pēc iespējas vairāk apļu. Katrs skrien savā tempā un atbilstoši savām spējām, turklāt skrējienu var beigt arī ātrāk.
Dalība visiem vecumiem
Skrējienā var piedalīties ikviens interesents. Dalībnieki tiek vērtēti četrās vecuma grupās:
- bērni (2015. g. dz. un jaunāki),
- jaunieši (2009.–2014. g. dz.),
- pieaugušie,
- seniori.
Lai pretendētu uz sezonas kopvērtējuma balvām, nepieciešams piedalīties noteiktā skrējienu skaitā (atkarībā no norises vietas – aptuveni 10–15 reizes sezonā).
Pieteikšanās un dalības maksa
Pieteikšanās notiek uz vietas – 20 minūtes pirms skrējiena sākuma.
Dalības maksa 2.00 euro par piedalīšanos konkrētajā skrējiena kārtā vai 35.00 eur par visu sezonu.
No maksas atbrīvoti Ogres novada sporta centra audzēkņi un 2009.g.dz. un jaunāki dalībnieki, kā arī Rembates, Ķeguma, Meņģeles, Madlienas, Suntažu un Jumpravas veselības apļu dalībnieki.
Sezonas laikā dalībnieki tiek motivēti ne tikai ar rezultātiem, bet arī ar dažādām aktivitātēm:
- tiek apbalvoti labākie skrējēji katrā vecuma grupā,
- katru mēnesi aktīvākie dalībnieki piedalās balvu izlozē,
- sezonas noslēgumā – kopvērtējuma apbalvošana.
“Veselības apļi” ir lieliska iespēja regulāri kustēties, uzlabot fizisko formu un pavadīt laiku svaigā gaisā draudzīgā atmosfērā. Neatkarīgi no sagatavotības līmeņa – šeit gaidīts ikviens, kurš vēlas kustēties un būt aktīvs, norāda Ogres novada sporta centrs.