Godināti novada spēcīgākie un erudītākie "Lāčplēši"

“Lāčplēša dienā ik gadu pieminam Latvijas Brīvības cīņās kritušos un svinam uzvaru, kad mazskaitlīgā Latvijas armija piedalījās cīņā un padzina bermontiešus no Pārdaugavas. Arī jūs šeit šodien pārstāvat mazu daļiņu no savas skolas, bet jums būs iespēja pierādīt savas komandas spēku, izturību un saliedētību. Pats galvenais – jūs to šodien varēsiet darīt ar prieku,” sacensību nozīmību apliecināja Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

Skolēniem bija sagatavotas deviņas disciplīnas – orientēšanās sacensības, šaušana, klinšu kāpšana, rāpšanās virvē, uzdevumi par Latvijas vēsturi, kaklasaites siešana, sadarbības un spēka uzdevumi, kā arī saimniekošanas prasmes: burkānu un kartupeļu mizošana un rīvēšana. Visatzinīgāk jaunieši novērtēja daudzveidīgos uzdevumus un dažādo pieredzi, kas paplašina skolēnu redzesloku par mācību jomu “Sports un veselība”.

Sacensībās 1.vietu ieguva Ogres Valsts ģimnāzijas 1.komanda, 2.vietu – Ogres 1.vidusskolas 1.komanda un godpilno 3.vietu – Ķeguma vidusskola. Sakām lielu paldies visām komandām: Ogres Valsts ģimnāzijas 2.komandai, Ogres 1.vidusskolas 2.komandai, Madlienas vidusskolai, Ikšķiles vidusskolai, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai un Jaunogres vidusskolai. Īpašu atzinību no sacensību organizatoriem saņēma lielvārdieši, jo startēja ar visjaunāko komandu – 9.klašu skolēniem.

Novada skolēnu apbalvošanā piedalījās vietējie uzņēmēji – BK Ogre, Ogres novada pašvaldība, florbola klubs “Ogres Vilki” un ģimenes uzņēmums UNIKUM, kas izstrādā un ražo dabiskus ķermeņa kopšanas produktus cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu.

Par sacensībām

Ogres Valsts ģimnāzijas sacensības “Lāčplēsis” organizē Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji, un to mērķis ir nostiprināt izpratni par fiziskajām aktivitātēm kā priekšnosacījumu labai fiziskajai un garīgajai veselībai, veidot draudzīgas attiecības starp Ogres novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī noskaidrot izturīgākās un spēcīgākās komandas.

