Handbola klubs "Ogre" Ludzā grauj ar 56:19

Foto: osports.lv
Handbola klubs "Ogre" Ludzā grauj ar 56:19

Ludzā notika Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas spēle, kurā A grupas līdervienība “HK Ogre” ļoti rezultatīvā cīņā ar 56:19 (20:9) sagrāva “SK Latgols juniori” vienību. Par šīs spēles rezultatīvāko spēlētāju ar 13 vārtu guvumiem kļuva Rihards Bisters.

Ludzas 2. vidusskolas sporta zālē notika A grupas spēle starp “HK Ogre” un Ludzas “SK Latgols juniori”, kas izvērtās par ogrēniešu pieredzes un meistarības paraugdemonstrējumu. Pēc pirmā puslaika rezultāta tablo liecināja par 20:9 pārsvaru viesu labā, bet spēle noslēdzās ar 56:19 uzvaru un diviem punktiem Ogres komandas kontā.

Ogres komandas labā 13 no 20 metieniem realizēja Rihards Bisters. Pa 13 metieniem katrs šajā spēlē veica Artis Laganovskis, Reinis Zellis un Uvis Strazdiņš, vārtu guvumos pārvēršot attiecīgi 10, 8 un 7 raidījumus.

Ludzas “SK Latgols juniori” komandas rezultatīvākie spēlētāji bija Dans Iļjins un Rūdolfs Gabranovs, katram izmantojot 4 no 6 izpildītajiem metieniem.

SK Latgols juniori – HK Ogre 19:56 (9:20)

Rezultatīvākie spēlētāji: 
SK Latgols juniori – Iļjins 4/6, Gabranovs 4/6, Nazarovs 3/7, Lipskis 2/4, Cabuls 2/5, Selužickis 2/7, Kotovs 1/1, Reinikovs 1/2.
HK Ogre – Bisters 13/20, Artis Laganovskis 10/13, Zellis 8/13, Strazdiņš 7/13, Lielais 6/6, Averjanovs 4/4, Haisa 4/6, Arvis Laganovskis 3/7, Smokro 1/1.

