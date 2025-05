Handbola klubs “Ogre” revanšējas, spēle par bronzas medaļām notiks sestdien

Bronzas sērijas pirmajā spēlē, kas 17. maijā notika Ogrē, ar 34:27 (13:14) uzvarēja “ASK Zemessardze/RSU”. Tiesa, rīdzinieki piedzīvoja arī vērā ņemamu zaudējumu savā sastāvā, jo smagu traumu guva viens no viņu komandas līderiem, kreisās malas pozīcijas spēlētājs Renārs Grebeņņikovs. Jau tajā dienā bija zināms, ka šī trauma Renāram visdrīzāk liegs palīdzēt savai komandai sezonas noslēdzošajās spēlēs. Vismaz šovakar viņa vārda nebija pat pieteikumā.

Notikušā mača ievadā abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem – uz ogrēnieša Arta Laganovska golu (1:0) ar to pašu atbildēja rīdzinieks Gints Greikšs – 1:1. 8. minūtē pēc mājinieka Sanda Vaškeviča iemestā gola vadībā ar 5:4 vēl izvirzījās “ASK Zemessardze/RSU”, bet viesi atbildēja ar diviem goliem pēc kārtas – 6:5. Rezultatīvi metieni Alekseja Haisa un Arta Laganovska kontā. Pēc pirmā puslaika Ogres komandai bija triju vārtu handikaps – 15:12. Laukuma saimnieki padoties vēl nedomāja, pašā mača izskaņā atjaunojot neizšķirtu – 23:23. Uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienos. Tajos veiksmīgāki izrādījās HK “Ogre” handbolisti – 25:23.

Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: : Ļoti saspringta spēle jau no pirmajām minūtēm. Daudz spēka spēles, jo ASK komanda ir aizsardzības balstīta komanda un uzbrukumā liek daudz strādāt 1:1. Labi sadalījām līniju, tomēr brīžiem spēku nesadalījām un mēdzām kļūdīties aizsardzībā ļaujot pretiniekam gūt vieglus vārtus. Līdz ar to spēle tā arī līdzvērtīgi ritēja līdz mirklim, kad pratām iekrāt 5 vārtu šķietami stabilu vadību. Tomēr sanāca izsēt mūsu sliktās metienu realizācijas dēļ un ASK ļoti prasmīgi atguva līdzsvaru. Pēcspēles metienos visu izšķīra vairāk vai mazāk veiksme un mūsu sastāva vārtsargi, kuri apliecināja savu meistarību. Ar šo spēli esam radījuši sev iespēju, tā ka nekas vēl nav beidzies!”

Kristers Rihards Ozols, “ASK Zemessardze/RSU” komandas spēlētājs: “Smaga spēle, gandrīz visu spēli bijām iedzinējos. Jāuzteic Ogres komanda, kas atbildes spēlei bija sagatavojusi veiksmīgas korekcijas, salīdzinot ar spēli Ogrē. Jau šobrīd zinām, kas jāizdara labāk, lai trešajā spēlē izcīnītu uzvaru. Lai arī spēli aizvadījām nepārliecinoši, parādījām īstu komandas raksturu, spējām tikt atpakaļ spēlē un galu galā bija ļoti laba iespēja arī izraut uzvaru pamatlaikā. Paldies katram no komandas biedriem par atdevi, mūsu galvas ir augšā un ar visiem spēkiem cīnīsimies sestdien Ogrē!”

Izšķirošā sērijas spēle par bronzas godalgām notiks šo sestdien pulksten 14.00 Ogres novada sporta centrā.

ASK Zemessardze/RSU – HK Ogre 23:25 (12:15, 11:8)

Rezultatīvākie spēlētāji:

ASK Zemessardze/RSU – Greikšs 6/7, Vaškevičs 5/5, Vidzis 4/7, Ozols 4/9, Mikijanskis 3/12, Liepiņš 1/2.

HK Ogre – Haisa 5/7, Laganovskis 5/8, Lielais 5/10, Iljinihs 3/3, Batņa 3/6, Borodovskis 2/2, Zellis 2/6.