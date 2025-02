Handbola klubs “Ogre” viesos atzīst MSĢ pārākumu

ASK sporta zālē notikušās spēles rezultātu jau 1. minūtē ar precīzu metienu atklāja ogrēnietis Toms Lielais – 1:0. Jau nākamajā uzbrukumā murjānietis Niks Vaškevičs atjaunoja neizšķirtu (1:1). Cīņas turpinājumā ar vārtu guvumiem apmainījās ogrēnietis Rihards Bisters un murjānietis Valdis Kalniņš – 2:2. 8. minūtē Lielais vadībā vāl izvirzīja viesus (3:2), bet mājinieki at bildēja ar pieciem goliem pēc kārtas – 7:3. Pa diviem vārtiem guva Einārs Borisovs un Andris Bors, bet vienus – Kalniņš. Pēc tāda “nokauta” ogrēnieši vairs nespēja atgūties. Pēc pirmā puslaika MSĢ bija vadībā ar 19:13, bet visā spēlē triumfēja ar 37:30.

Šī spēle bija abu komandu cīņa par 2. vietu turnīra tabulā. Pēc šāda iznākuma vicelīderes godā ar 14 punktiem nostiprinājās MSĢ, bet HK “Ogre” joprojām 11 punktu un 3. pozīcija. Galvenais murjāniešu panākuma kaldinātājs ar desmit rezultatīviem metieniem bija Elgars Kušners. Septiņus golus iemeta Einārs Borisovs, bet pa pieciem – Mārtiņš Misulis un Valdis Kalniņš. Rezultatīvākais starp ogrēniešiem ar 12 vārtu guvumiem bija Toms Lielais, bet septiņus golus iemeta Elvijs Borodovskis.

HK “Ogre” komandas galvenais treneris Rihards Leja: “Apsveicu Murjāņu komandu ar uzvaru, pelnīti. Šodien diemžēl nespējām izpildīt dotās norādes aizsardzībā un tas mums maksāja dārgi. Pirmajā puslaikā vēl izteikti devām viņiem dāvanas uzbrukumā, lai gūtu diezgan daudz vieglus vārtus. Ja pirmajā puslaikā vairāk sev šāvām kājā ar uzbrukumu, tad otrajā uzbrukums bija tieši tas, kas ļāva cerēt uz spēles izlīdzināšanu. Taču tiklīdz mūsu aizsardzība nebija disciplinēta, mūs sodīja. Šī aktīvā aizsardzība ir ļoti niansēta un, ja kāds no ķēde posmies neizpilda savu uzdevumu, tad maz, kas var glābt. Šodien mums diemzēl arī vārtos gāja grūti, bet nevaru pārmest vārtsargiem, jo metieni bija no atklātām pozīcijām. Laba spēle, ko analizēt un mēģināt progresēt, līdz ar to vērtēju to pozitīvi. Iespēja uzlabot sniegumu, cerībā uz izslēgšanas spēlēm. Un gribu turpināt pateikties Ogres līdzjutējiem, kuri turpina radīt atbilstošu atmosfēru Virslīgas spēlēs arī izbraukumā!”

MSĢ – HK Ogre 37:30 (19:13)

Rezultatīvākie spēlētāji:

MSĢ – Kušners 10/14, Borisovs 7/13, Misulis 5/6, Kalniņš 5/6, Bors 4/7, Vaškevičs 3/3, Vilsons 2/2, Šnepsts 1/3.

HK Ogre – Lielais 12/19, Borodovskis 7/11, Haisa 3/3, Putniņš 2/2, Batņa 2/4, Bisters 2/9, Stariņš 1/1, Laganovskis 1/2.