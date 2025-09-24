Handbolists Bisters gatavs jauniem izaicinājumiem

Vasaras atelpas laiks handbolistiem nebija pārāk garš – vien divi mēneši pēc iepriekšējās sezonas izskaņas, kura beidzās salīdzinoši vēlu, jūnija sākumā. Savukārt augustā treniņi jau atsākās pilnā sparā. «Es joprojām spēlēju Ogres komandā, un mums šobrīd klājas ļoti labi,» stāsta Rihards Bisters. «Kopš augusta aizvadām treniņus, visi gatavojas sezonai, komandā būs arī jauni spēlētāji. Domāju, ka šogad varam cīnīties par medaļām.»
Pirmā spēle Latvijas čempionātā Ogres handbolistiem gaidāma 8. oktobrī pret Ulbrokas vienību, un sportists tic, ka komanda varēs noturēt labu sniegumu visas sezonas garumā. Rihards Bisters nospraudis arī savu personisko mērķi: «Es ceru, ka spēšu atgūt tikpat labu formu, kāda man bija pagājušās sezonas ievadā. Galvenais – neizpumpēties jau pašā sākumā, bet saglabāt līmeni līdz pat čempionāta beigām.»
Pirmā pieredze kā trenerim
Šoruden Rihards Bisters paralēli cīņām laukumā uzņemsies arī jaunus pienākumus – sāks trenēt bērnus vecumā no sešiem līdz astoņiem gadiem. «Šādas pieredzes līdz šim man nav bijis,» atzīst handbolists. «Man personīgi gaidāms pirmais gads trenera arodā. Šogad Ogrē atveras divas jaunas grupas – viena man un otra trenerei Arinai Rogai. Tas būs ļoti labs veids, kā attīstīt handbolu Ogrē. Tā kā pēdējos gados darbs ar jaunās maiņas sagatavošanu faktiski bija apstājies, mūsu kluba treneri izteica iniciatīvu veidot mazāko bērnu apmācības grupas.»
Tā kā Rihards Bisters studē Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur apgūst trenera profesiju, viņš nolēma, ka darbs ar bērniem varētu būt laba prakse, un izšķīrās uzņemties šos pienākumus. «Sarunās ar Ogres novada Sporta centru vienojāmies, ka strādāšu ar jaunāko grupu, jo tas varētu būt labs veids, kā sākt trenera darbu,» paskaidro Rihards Bisters. «Pēc tam, kad nāks pieredze, varēšu turpināt un ņemt savā paspārnē jaunas grupas.»
Laika pietiks visam
Rihards Bisters neuztraucas par iespējamām grūtībām, kas varētu rasties, apvienojot spēlētāja ikdienu, mācības augstskolā un trenera darbu. «Sanāk tā, ka es vispirms vadīšu bērniem nodarbības, pēc tam varu atlicināt brīvāku brīdi mācībām, bet vakarpusē būs treniņš kopā ar komandu,» saka handbolists. «Paspēšu izdarīt visu. Uz jauno sezonu raugos ar optimismu – gan kā spēlētājs, gan treneris. Komandai novēlu veiksmīgi, bez starpgadījumiem aizvadīt sezonu un finālā pacelt Virslīgas kausu.»
Viņš arī cer, ka jaunās treniņu grupas piesaistīs daudz bērnu. Šogad mazajiem handbolistiem treniņi paredzēti trīs reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un sestdienās. «Pirmdienās un trešdienās trenēsimies no 16.40 līdz 18.00, bet sestdienās – no 10.00 līdz 11.20,» informē Rihards Bisters. «Patlaban pieteikties var visi, kas vien vēlas. Galvenais ir radīt iespēju, lai bērni paliek handbolā. Ogrē mums ir viena no labākajām Virslīgas komandām Latvijā, tāpēc tiešām ir, kur augt.»
Vecāki, kuriem interesē, lai viņu bērni trenējas handbolā, var zvanīt Rihardam Bisteram pa telefonu 29277108 vai rakstīt uz e-pastu: .