Pusfināla spēlē “ZRHK Tenax Dobele” tikās ar “HK Ogre”. Pagājušā gada kausa ieguvējiem no Dobeles ogrēnieši sagādāja cienīgu un līdzvērtīgu cīņu. Pirmā puslaika izskaņā nelielu pārsvaru ieguva “HK Ogre”, pārtraukumā dodoties vadībā ar 16:15.
Otrajā puslaikā cīņa kļuva vēl saspringtāka. 45. minūtē “HK Ogre” panāca divu vārtu pārsvaru (25:23), tomēr pamatlaiks noslēdzās neizšķirti – 31:31. Uzvarētāji tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā pārāki izrādījās dobelnieki, izcīnot uzvaru ar 35:34.
“ZRHK Tenax Dobele” sastāvā par spēles vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Nils Kreicbergs, kurš guva deviņus vārtus. Savukārt “HK Ogre” rindās izcēlās Rihards Bisters, kurš atzīmējās ar astoņiem precīziem metieniem.
ZRHK Tenax Dobele – HK Ogre 35:34 (15:16, 31:31)
ZRHK Tenax Dobele – Kreicbergs 9/15, Misulis 7/8, Juzups 5/5, Pančenko 5/7, Krūmiņš 4/11, Usāns 3/5, Plūme 1/2, Suharevs 1/4.
HK Ogre – Bisters 8/11, Batņa 5/5, Haisa 4/4, Strazdiņš 4/5, Grunde 4/5, Zellis 3/3, Averjanovs 3/5, Lielais 3/13.