Svētdiena, 8. februāris, 2026 14:30

“HK Ogre” apstājas soli no Latvijas Kausa izcīņas turnīra fināla

“HK Ogre” apstājas soli no Latvijas Kausa izcīņas turnīra fināla
Foto: Zigismunds Zālmanis, LHF
Dobeles sporta centrā tika aizvadītas Latvijas Kausa izcīņas handbolā pusfināla spēles vīriešu komandām, noskaidrojot abas vienības, kas svētdien cīnīsies par titulu. Pirmajā pusfinālā Rīgas “ASK/MSĢ” pārliecinoši ar 36:26 (18:13) pārspēja Ludzas “SK Latgols”, savukārt otrajā spēlē mājiniece “ZRHK Tenax Dobele” spraigā cīņā, uzvarot tikai pēcspēles metienu sērijā, ar 35:34 (15:16, 31:31) pieveica komandu “HK Ogre”.

Pusfināla spēlē “ZRHK Tenax Dobele” tikās ar “HK Ogre”. Pagājušā gada kausa ieguvējiem no Dobeles ogrēnieši sagādāja cienīgu un līdzvērtīgu cīņu. Pirmā puslaika izskaņā nelielu pārsvaru ieguva “HK Ogre”, pārtraukumā dodoties vadībā ar 16:15.

Otrajā puslaikā cīņa kļuva vēl saspringtāka. 45. minūtē “HK Ogre” panāca divu vārtu pārsvaru (25:23), tomēr pamatlaiks noslēdzās neizšķirti – 31:31. Uzvarētāji tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā pārāki izrādījās dobelnieki, izcīnot uzvaru ar 35:34.

“ZRHK Tenax Dobele” sastāvā par spēles vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Nils Kreicbergs, kurš guva deviņus vārtus. Savukārt “HK Ogre” rindās izcēlās Rihards Bisters, kurš atzīmējās ar astoņiem precīziem metieniem.

ZRHK Tenax Dobele – HK Ogre 35:34 (15:16, 31:31)
ZRHK Tenax Dobele – Kreicbergs 9/15, Misulis 7/8, Juzups 5/5, Pančenko 5/7, Krūmiņš 4/11, Usāns 3/5, Plūme 1/2, Suharevs 1/4.
HK Ogre – Bisters 8/11, Batņa 5/5, Haisa 4/4, Strazdiņš 4/5, Grunde 4/5, Zellis 3/3, Averjanovs 3/5, Lielais 3/13.

