Ogres novada sporta centrā aizvadītās spēles sākumā laukumā ritēja līdzīga cīņa – komandas vairākkārt apmainījās ar vārtu guvumiem, un rezultāts saglabājās neizšķirts (4:4). Tomēr pirmā puslaika vidū mājinieki pārņēma iniciatīvu, veicot izrāvienu un panākot 9:4. Viesi vēl centās pietuvoties, samazinot starpību līdz diviem vārtiem (10:8), taču “HK Ogre” saglabāja augstu tempu uzbrukumā un veiksmīgi izmantoja pretinieku kļūdas.
Puslaika otrajā daļā mājinieki turpināja palielināt pārsvaru, demonstrējot stabilu sniegumu abos laukuma galos. Līdz pārtraukumam “HK Ogre” iekrāja drošu 24:12 pārsvaru.
Otrajā puslaikā spēles gaita būtiski nemainījās – mājinieki kontrolēja notikumus laukumā, saglabājot pārliecinošu vadību. Lai arī “ASK/MSĢ II” izrādīja līdzvērtīgu pretestību, samazināt iekrāto vārtu starpību neizdevās. Spēles izskaņā “HK Ogre” droši nosargāja iniciatīvu un izcīnīja uzvaru ar 40:27, sperot pirmo soli pretī bronzas godalgām.
Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Esam iesākuši sēriju ar uzvaru – tas priecē. Taču ja pirmais puslaiks bija tāds, kādam tam bija jābūt, ar daudz individuālās meistarības apliecinājumiem gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un vieglo golu realizēšanu uz pretinieku kļūdām, tad otrajā puslaikā bija iezagusies pašpārliecinātība un izslēdzāmies aizsardzībā. Pirmajās 15-20 minūtēs pat ļoti izteikti. Galotnē nedaudz atgriezāmies tonusā, tomēr rezultāts liecina par to, ka otro puslaiku uzvarējām tikai ar vienu vārtu pārsvaru.
Saprotot komandas šī brīža situāciju, apzināmies, ka mums ir jānoslēdz šī sērija jau otrajā spēlē un jāsāk domāt par nākamo sezonu. Paldies pretiniekam, kas cīnījās visas 60 minūtes. Kā arī milzīgs paldies līdzjutējiem, kuri bija kopā ar mums sezona pēdējā mājas spēlē un radīja ļoti patīkamu atmosfēru!”
Renārs Grebeņņikovs, “ASK/MSĢ II” komandas treneris: “Smaga spēle ar ļoti daudz ielaistiem metieniem no ātrajiem un pusātrajiem pretuzbrukumiem. Diemžēl, arī aizsardzībā bija daudz kļūdu, kas ļāva pretiniekam gūt vieglus vārtus. Otrajā puslaikā jau bija labāks sniegums, bet ar to nepietieka, lai atspēlētos. Zinām, kur vajag pielikt un ko jāuzlabo, lai nākamajā spēlē cīnītos par uzvaru.”
HK Ogre – ASK/MSĢ II 40:27 (24:12)
HK Ogre – Lielais 10/10, Bisters 9/12, Laganovskis 8/12, Borodovskis 3/5. Grunde 3/6, Plinte 2/2, Zellis 2/3, Putniņš 1/2, Haisa 1/2, Batņa 1/3.
ASK/MSĢ II – Šķupelis 7/13, Meiers 6/8, Šnepsts 4/4, Frienbergs 4/5, Turiks 2/4, Pēcis 2/7, Krievaitis 1/2, Kleinbergs 1/4.
Sērija cīņā par bronzas godalgām turpināsies 29. aprīlī Rīgā.