“HK Ogre” ceturtdaļfināla sēriju sāk ar zaudējumu savā laukumā

“HK Ogre” ceturtdaļfināla sēriju sāk ar zaudējumu savā laukumā
“HK Ogre” ceturtdaļfināla sēriju sāk ar zaudējumu savā laukumā

Ar neveiksmi Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas ceturtdaļfināla sēriju līdz divām uzvarām sākusi “HK Ogre”, kas savā laukumā ar 28:30 (10:17) atzina Ludzas komandas “SK Latgols” pārākumu. Rezultatīvākais Ogres komandā ar sešiem vārtu guvumiem bija Uvis Strazdiņš.

Ogres novada sporta centrā notikušo spēli pārliecinoši sāka “SK Latgols”, jau pirmajās 15 minūtēs izvirzoties vadībā ar septiņu vārtu pārsvaru (10:3). Ludzānieši vadību nosargāja līdz pat pirmā puslaika beigām un atpūtā devās pie rezultāta 17:10.

Otrā puslaika sākumā viesi pārsvaru palielināja līdz deviņiem vārtiem (19:10), tomēr laukuma saimnieki nepadevās. “HK Ogre” sāka aktīvu atspēlēšanos un 55. minūtē pietuvojās līdz minimumam – 25:26. Tomēr spraigajā galotnē “SK Latgols” handbolisti bija aukstasinīgāki un izcīnīja uzvaru ar 30:28.

Otro sērijas spēli Ogres un Ludzas handbolisti aizvadīs 27. februārī Ludzā.

HK Ogre – SK Latgols 28:30 (10:17)
HK Ogre – Strazdiņš 6/10, Zellis 5/8, Haisa 4/5, Batņa 3/3, Grunde 3/4, Bisters 3/5, Lielais 2/3, Laganovskis 1/2, Averjanovs 1/3.
SK Latgols – Borisovs 11/17, Kazlovskis 5/11, Ūzulnieks 4/5, Lipskis 4/12, Strazds 3/4, Vaškevičs 2/2, Bārbals 1/1.

