Ogres novada sporta centrā notikušo spēli pārliecinoši sāka “SK Latgols”, jau pirmajās 15 minūtēs izvirzoties vadībā ar septiņu vārtu pārsvaru (10:3). Ludzānieši vadību nosargāja līdz pat pirmā puslaika beigām un atpūtā devās pie rezultāta 17:10.
Otrā puslaika sākumā viesi pārsvaru palielināja līdz deviņiem vārtiem (19:10), tomēr laukuma saimnieki nepadevās. “HK Ogre” sāka aktīvu atspēlēšanos un 55. minūtē pietuvojās līdz minimumam – 25:26. Tomēr spraigajā galotnē “SK Latgols” handbolisti bija aukstasinīgāki un izcīnīja uzvaru ar 30:28.
Otro sērijas spēli Ogres un Ludzas handbolisti aizvadīs 27. februārī Ludzā.
HK Ogre – SK Latgols 28:30 (10:17)
HK Ogre – Strazdiņš 6/10, Zellis 5/8, Haisa 4/5, Batņa 3/3, Grunde 3/4, Bisters 3/5, Lielais 2/3, Laganovskis 1/2, Averjanovs 1/3.
SK Latgols – Borisovs 11/17, Kazlovskis 5/11, Ūzulnieks 4/5, Lipskis 4/12, Strazds 3/4, Vaškevičs 2/2, Bārbals 1/1.