Pirmajā sērijas spēlē “HK Ogre” handbolisti savu līdzjutēju priekšā izcīnīja uzvaru ar 40:27.
ASK zālē Rīgā notikusī spēle sākās ar izteiktu viesu pārsvaru – jau pirmajās minūtēs “HK Ogre” ātri guva vairākus vārtus pēc kārtas, kamēr mājinieki nespēja realizēt savas iespējas. Līdz desmitajai minūtei rezultāts bija kļuvis 5:0, un komanda “ASK/MSĢ II” bija spiesta meklēt risinājumus uzbrukumā.
Pirmā puslaika vidū mājiniekiem izdevās pārtraukt neveiksmīgo nogriezni un samazināt rezultāta starpību, tomēr stabilitātes trūkums un nerealizētie metieni neļāva pietuvoties vēl vairāk. Tikmēr “HK Ogre” turpināja disciplinēti spēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, pakāpeniski palielinot savu pārsvaru. Puslaika izskaņā rezultāta starpība sasniedza deviņus vārtus – 17:8.
Otrajā puslaikā spēles gaita būtiski nemainījās. Viesi ātri atjaunoja un palielināja pārsvaru, izmantojot gan ātrus pretuzbrukumus, gan mājinieku kļūdas. Izšķirošs moments bija otrā puslaika sākums un vidusdaļa, kurā “HK Ogre” ar vairākiem precīziem metieniem pēc kārtas panāca jau vairāk nekā desmit vārtu pārsvaru, faktiski izšķirot spēles likteni.
Lai arī “ASK/MSĢ II” spēles noslēdzošajā daļā demonstrēja labāku uzbrukuma realizāciju un spēja gūt vairākus vārtus pēc kārtas, samazināt rezultāta starpību rīdziniekiem būtiski neizdevās. “HK Ogre” saglabāja kontroli pār spēli līdz pat finālsvilpei un nobeigumā svinēja pārliecinošu uzvaru ar 36:23.
Rihards Leja, komandas “HK Ogre“ galvenais treneris: “Spēle, kurā galvenais uzdevums bija uzturēt augstu tempu un balstīt sniegumu uz disciplinētu aizsardzību, izmantojot pretinieku kļūdas. Lielāko daļu no iecerētā izdevās īstenot, tomēr spēles galotnē to paveikt vairs neizdevās. Protams, veicot sastāva rotāciju, sniegumā bija kritumi, taču kopumā ielaidām pārāk daudz vārtu un uzbrukumā pieļāvām pārāk daudz kļūdu.
Sezona noslēgta ar izpildītu minimālo mērķi, un jau šobrīd domājam par nākamo sezonu. Priekšā jauni izaicinājumi, kuriem jāgatavojas vēl nopietnāk. Liels paldies mūsu atbalstītājiem, kuri šodien piepildīja tribīnes un radīja mājas spēles atmosfēru!”
ASK/MSĢ II – HK Ogre 23:36 (8:17)
ASK/MSĢ II – Frienbergs 3/5, Meiers 3/6, Šķupelis 3/8, Zolners 2/2, Rozītis 2/3, Kleinbergs 2/3, Jonass 2/4, Krievaitis 2/4, Pēcis 2/5, Turiks 1/3, Šnepsts 1/3.
HK Ogre – Bisters 8/12, Borodovskis 5/7, Strazdiņš 4/7, Kurmēns 3/4, Plinte 3/4, Haisa 3/5, Arvis Laganovskis 3/5, Artis Laganovskis 2/3, Grunde 2/5, Averjanovs 2/6, Zellis 1/2.