Trešdien Sauriešos Stopiņu pamatskolas zālē aizvadītās spēles rezultātu ar diviem precīziem metieniem atklāja ogrēnieši Edijs Putniņš un Rihards Bisters. “Ulbroka SK” komandai pirmo vārtu guvumu 3. minūtē realizēja Andris Lazda.
Pēc nospēlētām desmit minūtēm tablo jau vestīja 4:10 par labu viesiem. Ogrēnieši bija pārāki praktiski visos spēles elementos – gan aizsardzībā, gan ātrajos uzbrukumos, kamēr Ulbrokai nācās cīnīties ar kļūdām metienos. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 11:23 pārsvaru ogrēniešu labā, ko otrajā puslaikā viņi turpināja palielināt. Spēles nobeigumā Ogres komandai izcīnīta pārliecinoša uzvara ar 49:23.
Toms Lielais bija galvenais Ogre dzinējspēks, realizējot četrus soda metienus un kopumā gūstot deviņus vārtus. Savukārt Rihards Bisters un Artis Laganovskis regulāri izmantoja katru iespēju, lai palielinātu pārsvaru, katram gūstot attiecīgi pa astoņiem un septiņiem vārtiem.