Piektdiena, 10.10.2025 00:16
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:16
Arvīds, Arvis, Druvis
Ceturtdiena, 9. oktobris, 2025 11:42

“HK Ogre” jauno sezonu sāk ar pārliecinošu uzvaru Stopiņos

OgreNet
“HK Ogre” jauno sezonu sāk ar pārliecinošu uzvaru Stopiņos
Foto: osports.lv
Ceturtdiena, 9. oktobris, 2025 11:42

“HK Ogre” jauno sezonu sāk ar pārliecinošu uzvaru Stopiņos

OgreNet

Latvijas čempionāta handbolā vīriešu virslīgas turnīru ar komandas “Ulbroka SK” sakaušanu sākusi “HK Ogre”, kas trešdien pretinieku laukumā bija pārāka ar 49:23 (23:11). Rezultatīvākais Ogres komandā ar deviņiem goliem bija Toms Lielais, bet astoņus vārtu guvumus pievienoja Rihards Bisters, liecina informācija vietnē osports.lv.

Trešdien Sauriešos Stopiņu pamatskolas zālē aizvadītās spēles rezultātu ar diviem precīziem metieniem atklāja ogrēnieši Edijs Putniņš un Rihards Bisters. “Ulbroka SK” komandai pirmo vārtu guvumu 3. minūtē realizēja Andris Lazda.

Pēc nospēlētām desmit minūtēm tablo jau vestīja 4:10 par labu viesiem. Ogrēnieši bija pārāki praktiski visos spēles elementos – gan aizsardzībā, gan ātrajos uzbrukumos, kamēr Ulbrokai nācās cīnīties ar kļūdām metienos. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 11:23 pārsvaru ogrēniešu labā, ko otrajā puslaikā viņi turpināja palielināt. Spēles nobeigumā Ogres komandai izcīnīta pārliecinoša uzvara ar 49:23.

Toms Lielais bija galvenais Ogre dzinējspēks, realizējot četrus soda metienus un kopumā gūstot deviņus vārtus. Savukārt Rihards Bisters un Artis Laganovskis regulāri izmantoja katru iespēju, lai palielinātu pārsvaru, katram gūstot attiecīgi pa astoņiem un septiņiem vārtiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?