Tikpat spraigi un līdzvērtīgi abas pretinieces spēkojās 23. novembrī Ludzā, toreiz gan ar minimālu pārsvaru (32:31) uzvaru svinēja ogrēnieši.
Arī šoreiz cīņa izvērtās līdzvērtīga, taču lielāko daļu spēles vadības grožus savās rokās turēja Ludzas handbolisti, kuri pirmo puslaiku noslēdza ar divu vārtu pārsvaru – 17:15.
Otrajā puslaikā “HK Ogre” spēja lauzt spēles gaitu, un 42. minūtē mājinieki pat izvirzījās trīs vārtu vadībā (23:20). Tomēr spēles izskaņa piederēja viesiem. Eināra Borisova un Nika Vaškeviča precīzie metieni ļāva “SK Latgols” atgūt līdzsvaru, un 47. minūtē rezultāta tablo vēstīja pa neizšķirtu – 25:25. Piecas minūtes pirms finālsirēnas Reinis Zellis ar diviem vārtu guvumiem pēc kārtas panāca 31:29 Ogres labā, taču ludzānieši atbildēja ar iespaidīgu 4:1 izrāvienu, izraujot uzvaru ar 33:32.
HK Ogre – SK Latgols 32:33 (15:17)
Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Ogre – Grunde 6/6, Lielais 6/7, Averjanovs 5/6, Strazdiņš 5/8, Zellis 4/4, Smokro 1/1, Batņa 1/1, Borodovskis 1/2, Haisa 1/2, Plinte 1/2, Bisters 1/3.
SK Latgols – Borisovs 10/12, Lipskis 7/11, Vaškevičs 4/5, Iļjins 4/7, Strazds 3/4, Ūzulnieks 2/4, Kazlovskis 1/1, Bārbals 1/2, Romašenko 1/5.