“HK Ogre” Kausa izcīņas spēlē zaudē Ludzas handbolistiem
Ogrē aizvadīta viena no Latvijas Kausa izcīņas handbolā regulārā turnīra noslēdzošajām spēlēm, kurā dramatiskā galotnē Ludzas “SK Latgols” ar rezultātu 33:32 (17:15) pārspēja mājinieci “HK Ogre”, izcīnot savus pirmos punktus. Ogres komandas labā pa sešiem vārtiem guva Artis Grunde un Toms Lielais.

Tikpat spraigi un līdzvērtīgi abas pretinieces spēkojās 23. novembrī Ludzā, toreiz gan ar minimālu pārsvaru (32:31) uzvaru svinēja ogrēnieši.

Arī šoreiz cīņa izvērtās līdzvērtīga, taču lielāko daļu spēles vadības grožus savās rokās turēja Ludzas handbolisti, kuri pirmo puslaiku noslēdza ar divu vārtu pārsvaru – 17:15.

Otrajā puslaikā “HK Ogre” spēja lauzt spēles gaitu, un 42. minūtē mājinieki pat izvirzījās trīs vārtu vadībā (23:20). Tomēr spēles izskaņa piederēja viesiem. Eināra Borisova un Nika Vaškeviča precīzie metieni ļāva “SK Latgols” atgūt līdzsvaru, un 47. minūtē rezultāta tablo vēstīja pa neizšķirtu – 25:25. Piecas minūtes pirms finālsirēnas Reinis Zellis ar diviem vārtu guvumiem pēc kārtas panāca 31:29 Ogres labā, taču ludzānieši atbildēja ar iespaidīgu 4:1 izrāvienu, izraujot uzvaru ar 33:32.

HK Ogre – SK Latgols 32:33 (15:17)

Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Ogre – Grunde 6/6, Lielais 6/7, Averjanovs 5/6, Strazdiņš 5/8, Zellis 4/4, Smokro 1/1, Batņa 1/1, Borodovskis 1/2, Haisa 1/2, Plinte 1/2, Bisters 1/3.
SK Latgols – Borisovs 10/12, Lipskis 7/11, Vaškevičs 4/5, Iļjins 4/7, Strazds 3/4, Ūzulnieks 2/4, Kazlovskis 1/1, Bārbals 1/2, Romašenko 1/5.

