Pirmajā abu komandu tikšanās reizē 15. februārī Ogrē ar 30:28 pārāki bija ludzānieši, tādējādi Ogres komandai izbraukumā bija nepieciešama uzvara, lai saglabātu cerības uz pusfinālu.
Spēli ar 2:0 izrāvienu uzsāka viesi. Precīzi bija Toms Lielais un Rihards Bisters. Pirmajās minūtēs iniciatīva piederēja ogrēniešiem, tomēr drīz vien spēles gaitu pārņēma mājinieki. “SK Latgols” pakāpeniski izvirzījās vadībā, saglabājot nelielu pārsvaru līdz puslaika izskaņai – 20:18.
Otrā puslaika ievadā ludzānieši panāca piecu vārtu pārsvaru (29:24), taču izšķirošs izrādījās laika posms no 45. līdz 51. minūtei. Šajā nogrieznī mājinieki palika bez gūtiem vārtiem, kamēr Ogres handbolisti veica četrus vārtu izrāvienu, samazinot deficītu līdz minimumam (28:29).
Turpinājumā laukumā ritēja līdzvērtīga cīņa, un pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu – 34:34. Uzvarētāja noteikšanai bija nepieciešama pēcspēles metienu sērija, kurā aukstasinīgāki bija ogrēnieši. Izšķirošo metienu Ogres komandas labā realizēja Edijs Putniņš, savukārt vārtsargs Elvijs Kušners ar atvairījumu nodrošināja komandai uzvaru – 40:39.
SK Latgols – HK Ogre 39:40 (20:18, 34:34)
Rezultatīvākie spēlētāji:
SK Latgols – Ūzulnieks 11/14, Borisovs 11/16, Miškāns 5/9, Vaškevičs 4/4, Kazlovskis 4/6, Iļjins 2/3, Lipskis 2/7.
HK Ogre – Laganovskis 7/9, Haisa 6/6, Averjanovs 6/8, Bisters 5/7, Lielais 4/5, Grunde 4/6, Putniņš 3/5, Strazdiņš 3/6, Borodovskis 2/2.