“ASK/MSĢ II” komanda līdzšinējā Virslīgas čempionāta regulārajā turnīrā izcīnījusi uzvaras visās septiņās spēlēs, iekrājot maksimālos iespējamos 14 punktus. Tikmēr “HK Ogre” aizvadījusi sešas spēles un izcīnījusi 9 punktus. Tuvākā sekotājā ogrēniešiem, cīņā par 2. vietu kopvērtējumā, ir “HK Vaiņode”, atpaliekot par diviem punktiem.
Ogres novada sporta centrā aizvadītais duelis iesākās līdzvērtīgā cīņā. Spēles 10. minūtē vadībā ar 6:3 izvirzījās laukuma saimnieki, tomēr jau pēc trim minūtēm iniciatīvu pārņēma viesi. Pirmo puslaiku veiksmīgāk noslēdza rīdzinieki, dodoties pārtraukumā ar četru vārtu pārsvaru – 14:10.
Otrajā puslaikā spēles ritējumu lielākoties kontrolēja “ASK/MSĢ II”, taču ogrēnieši nepadevās un turpināja izrādīt sīvu pretestību. Izšķirošie notikumi risinājās spēles pēdējās desmit minūtēs. 46. minūtē viesi bija iekrājuši šķietami drošu sešu vārtu pārsvaru (24:18), tomēr tam sekoja deviņu minūšu sausais periods, ko “HK Ogre” prasmīgi izmantoja, pietuvojoties viena precīza metiena attālumā – 23:24.
Nepilnu minūti pirms finālsirēnas neizšķirtu ogrēniešu labā panāca Uvis Strazdiņš (26:26), tomēr izšķirošajā brīdī ar vārtu guvumu atzīmējās Rūdis Šķupelis, atjaunojot viesu pārsvaru – 27:26. Spēles pēdējās sekundēs uzvaru “ASK/MSĢ II” komandai nosargāja vārtsargs Ilvars Reinholds, atvairot mājinieku metienu un nodrošinot savai komandai septīto uzvaru sezonā.
Kristiāns Ingus Jonuška, “ASK/MSĢ II” komandas galvenais treneris: “Kā jau gaidījām, kārtīga cīņa līdz pat pēdējai sekundei. Aizsardzībā bija labas epizodes, taču nespējām līdz galam izpildīt uzdevumu. Ļoti labi vārtos darbojās Ilvars Reinholds, kurš vairākkārt mūs glāba no sarežģītām situācijām. Uzbrukumā prasījās nedaudz vēsāks prāts un pacietīgāka spēle, īpaši tad, kad Ogres komanda mēģināja radīt paniku, sedzot atsevišķi vienu vai divus spēletājus. Beigās gan ar veiksmes palīdzību izcīnījām uzvaru. Kopumā esmu apmierināts ar komandas cīņu un katra spēlētāja vēlmi cīnīties. Iegūts labs materiāls, ko skatīties un mācīties turpmākajām spēlēm.”
Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Apsveicam ASK/MSĢ II komandu ar uzvaru. Nebija slikta spēle, bet daudz kur pievīla mūsu individuālā meistarība tieši spēles noslēgumā ar metienu realizāciju, kā arī aizsardzībā trūka pacietīgāka spēle, jo sasteidzām lēmumus un nesadalījām spēlētājus. Kopumā vērtīga spēle. Šoreiz gan zaudējums, bet jāatzīst, ka pretinieku komanda gribēja vairāk, un pēdējās četrās minūtēs, kur sākām rādīt agresīvāku un prasmīgāku handbolu, ar to nebija pietiekami. Veiksme piederēja labākajam laukumā, ko arī pretinieki ar noslēdzošo vārtu guvumu pierādīja. Turpmāk mums jāpieliek treniņu procesā, attieksmē un fiziskajā sagatavotībā, lai mēs spēlētu augstākā līmenī.”
HK Ogre – ASK/MSĢ II 26:27 (14:15)
HK Ogre – Bisters 5/9, Strazdiņš 4/7, Grunde 4/7, Averjanovs 4/8, Zellis 3/5, Borodovskis 2/4, Plinte 1/1, Haisa 1/1, Smokro 1/2, Batņa 1/2.
ASK/MSĢ II – Ikvils 8/11, Sproģis 5/11, Jonass 4/6, Kleinbergs 3/4, Mikijanskis 3/8, Šķupelis 2/2, Šnepsts 2/5, Zolners 1/1.