Pirms tam komandas bija apmainījušās uzvarām – sērijas pirmajā spēlē “Tenax Dobele” viesos bija pārāka ar 31:22, savukārt vēl vakar dobelnieki savā laukumā piekāpās ogrēniešiem ar 37:38.
Finālsērijā līdz trim uzvarām Dobeles komanda tiksies ar Rīgas “ASK/MSĢ”, cīnoties par Virslīgas čempiones titulu. Tikmēr sērijā par bronzas godalgām līdz divām uzvarām spēkosies “HK Ogre” un “ASK/MSĢ II”.
Rihards Leja, komandas “HK Ogre” galvenais treneris: “Paldies komandai un mūsu līdzjutējiem. Šobrīd šo zaudējumu ir grūti pieņemt, jo apstākļi, kādos bijām spiesti spēlēt, bija, maigi izsakoties, sarežģīti. Spēles kontekstā komandai neko nevaru pārmest. Bija vairākas epizodes, kurās nerealizējām savus brīvos metienus – tas ir aspekts, ko noteikti varam uzlabot individuālās meistarības līmenī. Paņemsim no šīs spēles pozitīvo un gatavosimies cīņām par trešo vietu.”
Sandris Veršakovs, komandas “ZRHK Tenax Dobele” galvenais treneris: “Džeki spēlē iegāja jau no pirmajām sekundēm un cīņassparu noturēja līdz pat finālsvilpei. Jāuzteic arī Ritvara Putras sniegums vārtos, kas palīdzēja izcīnīt svarīgu uzvaru. Abas dienas aizvadījām asumiem bagātas spēles, un tieši tādam noskaņojumam arī jābūt izslēgšanas mačos. Ir gandarījums par paveikto, bet tagad laiks pārslēgties un nopietni sagatavoties finālsērijai.”
ZRHK Tenax Dobele – HK Ogre 34:27 (18:13)
ZRHK Tenax Dobele – Patcykailik 8/12, Misulis 6/7, Pančenko 6/11, Juzups 5/7, Kreicbergs 3/7, Šuleiko 2/2, Suharevs 2/4, Jomants 1/1, Krūmiņš 1/3.
HK Ogre – Bisters 7/14, Strazdiņš 5/6, Haisa 5/6, Lielais 5/11, Plinte 1/1, Putniņš 1/3, Borodovskis 1/3, Grunde 1/3, Averjanovs 1/3.