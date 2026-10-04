“HK Ogre/RSU” cīņu par Latvijas Kausu sāk ar uzvaru pār salaspiliešiem

Šosezon kausa izcīņā vīriešiem piedalās četras komandas – “ZRHK Tenax Dobele”, “ASK/MSĢ”, “HK Ogre/RSU” un “Salaspils SS”. Pamatturnīrā komandas aizvadīs divus apļus, bet turnīra kulminācijā izšķirošās spēles tiks aizvadītas “Final-4” formātā 2027. gada 6. un 7. februārī Dobelē.
NBS Sporta klubā notikušās spēles rezultātu atklāja ogrēnietis Uvis Strazdiņš (1:0), bet jau pēc desmit sekundēm ar to pašu atbildēja salaspilietis Kristaps Kazerovskis (1:1). Neizšķirts rezultāts bija arī pēc četrām nospēlētām minūtēm (2:2), bet turpinājumā ar 6:3. 15. minūtē Strazdiņš atjaunoja neizšķirtu rezultātu (10:10), bet pēc tam jau vadībā izvirzījās Ogres komanda, kas pirmo puslaiku noslēdza ar piecu vārtu handikapu (18:3). Visā spēlē “HK Ogre/RSU” guva pārliecinošu uzvaru ar 37:26.
Raitis Rudko, “HK Ogre/RSU” komandas spēlētājs: “Spēli sākām ar daudzām kļūdām, kā rezultātā nonācām iedzinējos. Pēc tam saņēmāmies, sākām labāk realizēt savas iespējas un spēle pamazām aizgāja. Jāuzteic mūsu malējie spēlētāji, kuri aizvadīja labu spēli, taču kopumā pieļāvām pārāk daudz nevajadzīgu tehnisko kļūdu, kuras turpmāk jālabo.”
Rihards Leja, “HK Ogre/RSU” galvenais treneris: “Neizteiksmīga spēle no mūsu puses, un sniegums noteikti vēl ir jāuzlabo. Jāuzteic “Salaspils SS” komanda – viņi vēl noteikti progresēs un liks katrai komandai spēlēt ar maksimālu atdevi. Tā ir jauna, enerģiska komanda ar lielu cīņassparu. Ja nebūtu sākuši vairāk rotēt sastāvu, rezultāta starpība, visticamāk, būtu mazāka.”
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar sešiem gūtiem vārtiem bija Uvis Strazdiņš, kurš realizēja deviņus metienus no spēles. Sešus vārtus guva arī Artis Laganovskis, piecus pievienoja Gustavs Batņa un Aļakejs Haisa. “Salaspils SS” sastāvā rezultatīvākais bija Rainers Gailums ar sešiem vārtiem, četrus guva Kristaps Kazerovskis, bet trīs precīzus metienus pievienoja Matīss Strautnieks un Marks Plūme.
“HK Ogre/RSU – Salaspils SS” 37:26 (18:13)
“HK Ogre/RSU” – U. Strazdiņš 6/9, A. Laganovskis 6/7, G. Batņa 5/7, A. Haisa 5/8, K. Plinte 4/6, G. Lejnieks 4/5, R. Rudko 3/7, R. Zellis 2/3, R. Bisters 1/2, E. Borodovskis 1/2.
“Salaspils SS” – R. Gailums 6/8, K. Kazerovskis 4/9, M. Kauliņš 4/8, M. Plūme 3/5, M. Strautnieks 3/3, K. Strautnieks 2/4, U. Vilsons 2/2, M. Kušners 2/2, R. Brokāns 1/1, A. Rutkis 1/3, K. Sjomkāns 1/1, R. Jansons 1/2, A. Šaškovs 1/3.
Latvijas Kausa izcīņas turpinājumā svētdien, 4. oktobrī, pulksten 14.00 ASK sporta zālē Rīgā tiksies “ASK/MSĢ” un iepriekšējo divu Latvijas Kausa izcīņu uzvarētāja “ZRHK Tenax Dobele”.