“HK Ogre/RSU” līdzvērtīgā cīņā piekāpjas Kauņas handbolistiem

Spēles sākums aizritēja līdzvērtīgā cīņā – pēc pirmajām desmit minūtēm rezultāts bija neizšķirts 4:4. Pirmā puslaika vidū “Granitas-Karys” ieguva nelielu pārsvaru (5:7), taču “HK Ogre/RSU” ātri atjaunoja līdzsvaru un pārņēma iniciatīvu. Puslaika otrajā daļā ogrēnieši veica izrāvienu, no 12:12 panākot 16:13, bet pirmās 30 minūtes noslēdza ar četru vārtu pārsvaru – 17:13.
Otro puslaiku “HK Ogre/RSU” sāka ar precīzu metienu, panākot 18:13, tomēr “Granitas-Karys” pakāpeniski samazināja rezultāta starpību. Spēles 36. minūtē viesi veica nozīmīgu izrāvienu – īsā laikā guva trīs vārtus un no 20:17 panāca neizšķirtu (20:20).
Turpinājumā cīņa ritēja punkts punktā. “HK Ogre/RSU” vēlreiz panāca izlīdzinājumu (23:23 un 25:25), tomēr spēles otrajā pusē iniciatīvu pārņēma Lietuvas klubs. “Granitas-Karys” no 25:27 panāca 31:28 pārsvaru un atlikušajā laikā spēja nosargāt uzvaru.
Ogrēnieši centās atspēlēties. Pēdējā minūtē Artis Laganovskis samazināja rezultāta starpību līdz diviem vārtiem (31:33), taču atlikušajā laikā mājiniekiem neizdevās mainīt spēles iznākumu.
“HK Ogre/RSU” rindās rezultatīvākais spēlētājs bija Raitis Rudko, kurš guva deviņus vārtus no 12 metieniem. Sešus precīzus metienus pievienoja Gustavs Batņa, bet Artis Laganovskis un Aliaksei Haisa katrs izcēlās ar četriem vārtiem.
“Granitas-Karys” uzbrukumu vadīja Mehdi Berry, kurš guva desmit vārtus, tostarp realizēja visus trīs septiņu metru soda metienus. Deviņas reizes precīzs bija Simas Butkus, bet trīs vārtus guva Ugnius Saliamoris un Gerardas Vainauskas.
HK Ogre/RSU – Granitas-Karys 31:33 (17:13)
HK Ogre/RSU – Rudko 9/12, Batņa 6/7, Laganovskis 4/5, Haisa 3/4, Bisters 3/10, Plinte 2/4, Borodovskis 2/4, Zellis 1/1, Strazdiņš 1/2.
Granitas-Karys – Berry 10/11, Butkus 9/12, Saliamoris 3/4, Vainauskas 3/4, Zadarnauskas 2/3, Guogis 2/5, Gelumbauskas 1/1, Žilinskas 1/1, Alekšiūnas 1/1, Gečionis 1/2.
Nākamo spēli Baltijas handbola līgā “HK Ogre/RSU” aizvadīs 14. novembrī, savā laukumā uzņemot “HC Vilnius”.