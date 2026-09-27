“HK Ogre/RSU” sezonu Baltijas līgā sāk ar zaudējumu Pasvales “Pieno žvaigždes”

“HK Ogre/RSU” Baltijas līgā atgriezusies pēc trīs sezonu pārtraukuma un šosezon sacenšas 2. divīzijā piecu komandu konkurencē. Starpsezonā komandas sastāvs piedzīvojis izmaiņas – sastāvu papildinājis līnijas spēlētājs Guntars Lejnieks (no ASK/MSĢ), vārtsargi Uvis Mikāls (no “HK Vaiņode”) un Aleksis Dīcis (no “HK S&A”), kā arī pēc ilgākas pauzes, kas bija saistīta ar traumu, laukumā atgriezies ārējās līnijas spēlētājs Raitis Rudko.
Sezonas pirmajā spēlē ogrēnieši tikās ar Pasvales “Pieno žvaigždės”. Spēles sākums aizritēja līdzvērtīgā cīņā, komandām pārmaiņus gūstot vārtus. Pēc Riharda Bistera un Raita Rudko precīzajiem metieniem mājinieki saglabāja līdzsvaru rezultātā, tomēr pirmā puslaika vidū viesi pārņēma iniciatīvu. Lietuvas komanda pēc 4:4 panāca 7:4 pārsvaru un turpinājumā palielināja vadību līdz sešiem vārtiem – 11:5.
“HK Ogre/RSU” turpināja cīņu un, pateicoties rezultatīvai spēlei uzbrukumā, spēja samazināt deficītu. Pārtraukumā komandas devās ar viesu trīs vārtu pārsvaru – 20:23.
Otrā puslaika sākumā “Pieno žvaigždes” atjaunoja lielāku pārsvaru, izmantojot ogrēniešu kļūdas aizsardzībā. 41. minūtē Lietuvas komanda bija vadībā ar 32:24. Lai gan mājinieki turpināja meklēt iespējas atspēlēties un 51. minūtē pēc Riharda Bistera precīzā metiena samazināja rezultāta starpību līdz 30:36, tomēr turpinājumā viesi droši kontrolēja spēles gaitu un nobeigumā izcīnīja uzvaru ar 41:35.
“HK Ogre/RSU” sastāvā rezultatīvākie bija Rihards Bisters un Aļaksejs Haisa, kuri guva pa septiņiem vārtiem. Haisa trīs reizes bija precīzs no septiņu metru soda metienu līnijas. Sešus vārtus pievienoja Raitis Rudko, bet piecus – Uvis Strazdiņš.
Pasvales “Pieno žvaigždes” uzbrukumā rezultatīvākais bija Titas Janušonis, kurš guva deviņus vārtus. Pa septiņiem vārtiem pievienoja Oleksandr Kasai, bet pa sešiem – Valentyn Yaroshenko un Andrii Kasai.
HK Ogre/RSU – Pasvalio Pieno žvaigždės 35:41 (20:23)
HK Ogre/RSU – Haisa 7/9, Bisters 7/13, Rudko 6/9, Strazdiņš 5/7, Zellis 2/2, Grunde 2/2, Laganovskis 2/3, Batņa 2/3, Lejnieks 1/2, Borodovskis 1/4, Plinte 0/1.
Pasvalio Pieno žvaigždės – Janušonis 9/10, O. Kasai 7/8, Yaroshenko 6/10, A. Kasai 6/11, Vaškevičius 5/7, Tekutis 2/2, Usinov 2/3, Špokavičius 1/1, Puzanov 1/1, Impolis 1/2, Odinokov 1/2.