Pusfinālā “HK Ogre” tiksies ar “Tenax Dobele”. Savukārt “SK Latgols” sezonu turpinās 1. līgas čempionātā, automātiski kvalificējoties pusfinālam, kur pretiniecēs būs “HK Vaiņode”.
Ceturtdaļfināla sērija aizritēja spraigi un līdzvērtīgi. 15. februārī Ogrē ar 30:28 pārāki bija ludzānieši, savukārt otrajā spēlē Ludzā dramatiskā cīņā pēcspēles metienu sērijā ar 40:39 uzvarēja “HK Ogre”, panākot izšķirošo trešo maču.
Izšķirošā spēle iesākās dinamiskā tempā – komandas apmainījās vārtu guvumiem, un astotajā minūtē tablo vēstīja 4:4. Turpinājumā iniciatīvu pārņēma laukuma saimnieki, izvirzoties vadībā ar 6:4 un līdz 20. minūtei saglabājot minimālu pārsvaru. Tomēr puslaika izskaņā veiksmīgāk darbojās ogrēnieši, kuri pārņēma spēles kontroli un pārtraukumā devās ar trīs vārtu pārsvaru – 18:15.
Otrā puslaika sākumā “HK Ogre” saglabāja vadību, taču mājinieki pakāpeniski samazināja deficītu, 45. minūtē panākot neizšķirtu (23:23). Izšķirošajos brīžos gan aukstasinīgāki un precīzāki bija viesi. Ogrēnieši realizēja savas iespējas uzbrukumā un nostiprināja aizsardzību, spēles galotnē veicot izšķirošo izrāvienu un svinot jau pārliecinošu uzvaru ar 34:26.
Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Šodien bijām vēl labāk sagatavojušies aizsardzībā, īpašu uzmanību pievēršot niansēm. Uzbrukuma zīmējumu nemainījām, jo arī iepriekš tas taktiski strādāja labi. Šoreiz gan krietni labāk realizējām savas iespējas, lai gan joprojām neiztikām bez kļūdām, jo netika izmantoti metieni tukšos vārtos. Pēdējās 15 minūtēs stabili pārņēmām spēles kontroli. Bija redzams, ka pretinieki sāk nogurt, un to centāmies izmantot ar kvalitatīviem pusātrajiem uzbrukumiem. Kopumā – viss labs, kas labi beidzas. No sarežģītas situācijas spējām izkļūt, un tas mūs tikai saliedēja, palīdzēja labāk noskaņoties un sagatavoties nākamajam pārbaudījumam pusfinālā.”
SK Latgols – HK Ogre 26:34 (15:18)
SK Latgols – Lipskis 10/19, Borisovs 4/5, Vaškevičs 4/6, Strazds 2/2, Iļjins 2/2, Bārbals 2/2, Mekšs 1/2, Kazlovskis 1/5.
HK Ogre – Strazdiņš 7/9, Putniņš 5/7, Lielais 5/8, Bisters 5/9, Borodovskis 4/5, Grunde 2/2, Artis Laganovskis 2/4, Batņa 1/1, Averjanovs 1/5.
Otrajā Virslīgas pusfināla pārī spēkiem mērosies “ASK/MSĢ II” un “ASK/MSĢ”. Pusfināls tiks aizvadīti sērijā līdz vienas komandas divām uzvarām, un pirmā spēle paredzēta 11. martā Rīgā.