“HK Ogre” saspringtā cīņā gūst uzvaru Ludzā

Foto: osports.lv
Ludzā notika Latvijas Kausa izcīņas handbolā spēle, kurā pie komandas “SK Latgols” viesojās “HK Ogre”. Lai arī ogrēnieši cīnījās tikai astoņu laukuma spēlētāju sastāvā, viņiem izdevās gūt uzvaru ar viena punkta pārsvaru – 32:31 (16:14). Rezultatīvākais Ogres komandā ar desmit vārtu guvumiem bija Toms Lielais.

Ludzas 2. vidusskolas sporta zālē līdzjutējus sagaidīja nervu kutinoša cīņa, kurā pirmo reizi Latvijas kausa izcīņas turnīrā savstarpēji spēkojās komandas “SK Latgols” un “HK Ogre”. Abiem klubiem šī bija cīņa par pirmo panākumu kausa izcīņas turnīrā.

Ogrēnieši spēli sāka agresīvi, 2. minūtē gūstot ātrus vārtus Riharda Bistera izpildījumā (1:0). “SK Latgols” izrādīja līdzvērtīgu pretestību, rezultatīvi spēlējot Gintaram Ūzulniekam, Eināram Borisovam un Guntaram Lipskim, tomēr puslaikā mājinieki devās iedzinēju lomā ar 14:16.

Otrajā puslaikā laukuma saimnieki vairākkārt panāca izlīdzinājumu (19:19, 23:23, 30:30 un 31:31), taču “HK Ogre” atbildēja ar precīziem metieniem. Izšķirošais brīdis pienāca pēdējā minūtē, kad rezultāta tablo vēstīja par neizšķirtu (31:31). Nepilnu pusminūti pirms spēles beigām Toms Lielais “HK Ogre” komandas labā panāca 32:31, bet ludzānieša Kristera Miškāna raidīto metienu atvairīja vārtsargs Elvijs Kušners, tādējādi nosargājot Ogres komandas pārsvaru.

Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Laba spēle. Aizbraucām ar tikai divām maiņām, bet spējām noturēt spēles tempu. Līdz galam nespējām tikt galā ar “Latgols” saspēles vadītāju, kurš pārāk brīvi izpaudās metienos no distances un piespēlēs līnijai. Redzams, kur jāuzlabo sava spēle. Noteikti vērtīga uzvara izbraukumā, kurā jutāmies kā mājās, pateicoties mūsu līdzi atbraukušajiem līdzjutējiem. Paldies viņiem par to!”

SK Latgols – HK Ogre 31:32 (14:16)

Rezultatīvākie spēlētāji:
SK Latgols – Borisovs 8/14, Ūzulnieks 7/8, Lipskis 5/10, Strazds 4/5, Vaškevičs 4/6, Miškāns 2/11, Bārbals 1/1.
HK Ogre – Lielais 10/13, Bisters 7/7, Zellis 5/7, Batņa 3/3, Grunde 3/4, Strazdiņš 2/3, Plinte 1/1, Averjanovs 1/3.

