Sestdiena, 22.11.2025 19:22
Aldis, Aldris, Alfons
Sestdiena, 22.11.2025 19:22
Aldis, Aldris, Alfons
Sestdiena, 22. novembris, 2025 12:41

“HK Ogre” savā laukumā pieveic Ulbrokas handbolistus

Osports.lv
“HK Ogre” savā laukumā pieveic Ulbrokas handbolistus
Foto: osports.lv
Sestdiena, 22. novembris, 2025 12:41

“HK Ogre” savā laukumā pieveic Ulbrokas handbolistus

Osports.lv

Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas A grupā ceturto panākumu tikpat spēlēs izcīnījusi grupas līdervienība “HK Ogre”, kas savā laukumā pārliecinoši ar 36:24 (19:12) pārspēja “Ulbroka SK” handbolistus. Ogrēniešu rezultatīvākais spēlētājs bija Andrians Averjanovs, kura kontā deviņi vārti.

Ogres novada sporta centra hallē aizvadīto spēli abas komandas sāka ar vārtu guvumu apmaiņu. Ogrēniešu rezultātu jau 1. minūtē atklāja Artis Grunde, bet ulbrociešu labā pirmos vārtus spēles 3. minūtē guva Sandis Oto. Tomēr ātri vien iniciatīvu uzņēmās ogrēnieši – pirmā puslaika vidū laukumu saimnieki jau bija ieguvuši sešu vārtu pārsvaru (12:6), bet pārtraukuma devās ar +7 (19:12).

“Ulbroka SK” handbolisti spēles otrajā daļā tā arī nespēja neitralizēt pretinieka aktīvos uzbrukumus un apspēlēt ciešo aizsardzību, lai samazinātu iekrāto deficītu. “HK Ogre” turpināja dominēt un nobeigumā svinēja pārliecinošu uzvaru ar 36:24.

HK Ogre – Ulbroka SK 36:24 (19:12)

Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Ogre – Averjanovs 9/11, Strazdiņš 7/9, Bisters 6/9, Grunde 6/10, Lielais 3/4, Zellis 3/5, Plinte 2/4.
Ulbroka SK – Lazda 8/17, Mednis 4/6, Porietis 3/3, Kronis 3/6, Pakalniņš 2/2, Oto 2/9, Soms 1/1, Golubovs 1/4.

Virslīgas turnīra abās apakšgrupās līdz šim nepārspētas ir vien divas komandas – A grupā ar četrām uzvarām līderēs izvirzījusies “HK Ogre”, bet B grupā ar trīs panākumiem – Ludzas “SK Latgols”.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?