Ogres novada sporta centra hallē aizvadīto spēli abas komandas sāka ar vārtu guvumu apmaiņu. Ogrēniešu rezultātu jau 1. minūtē atklāja Artis Grunde, bet ulbrociešu labā pirmos vārtus spēles 3. minūtē guva Sandis Oto. Tomēr ātri vien iniciatīvu uzņēmās ogrēnieši – pirmā puslaika vidū laukumu saimnieki jau bija ieguvuši sešu vārtu pārsvaru (12:6), bet pārtraukuma devās ar +7 (19:12).
“Ulbroka SK” handbolisti spēles otrajā daļā tā arī nespēja neitralizēt pretinieka aktīvos uzbrukumus un apspēlēt ciešo aizsardzību, lai samazinātu iekrāto deficītu. “HK Ogre” turpināja dominēt un nobeigumā svinēja pārliecinošu uzvaru ar 36:24.
HK Ogre – Ulbroka SK 36:24 (19:12)
Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Ogre – Averjanovs 9/11, Strazdiņš 7/9, Bisters 6/9, Grunde 6/10, Lielais 3/4, Zellis 3/5, Plinte 2/4.
Ulbroka SK – Lazda 8/17, Mednis 4/6, Porietis 3/3, Kronis 3/6, Pakalniņš 2/2, Oto 2/9, Soms 1/1, Golubovs 1/4.
Virslīgas turnīra abās apakšgrupās līdz šim nepārspētas ir vien divas komandas – A grupā ar četrām uzvarām līderēs izvirzījusies “HK Ogre”, bet B grupā ar trīs panākumiem – Ludzas “SK Latgols”.