Jau zināms, ka Virslīgas finālā pretinieku gaida Rīgas “ASK/MSĢ”, kas savā pusfināla sērijā ar 2:0 pārspēja “ASK/MSĢ II”.
Dobeles sporta centrā aizvadīto cīņu aktīvāk sāka mājinieki, kuri pirmajās četrās minūtēs panāca 3:1 pārsvaru. “HK Ogre” ātri atguvās un drīz vien izlīdzināja rezultātu (4:4), pēc kā turpinājumā ritēja līdzvērtīga cīņa. Pirmā puslaika izskaņā, laika posmā no 23. līdz 27. minūtei, viesi ieguva trīs vārtu pārsvaru (20:17), tomēr līdz pārtraukumam “Tenax Dobele” atspēlējās un komandas atpūtā devās pie neizšķirta rezultāta – 20:20.
Otrā puslaika sākumā iniciatīvu pārņēma dobelnieki, 35. minūtē panākot 25:22. Lai gan mājinieki saglabāja vadību, ogrēnieši neatkāpās un spēles izskaņā spēja atjaunot līdzsvaru. 57. minūtē rezultāts bija 36:36.
Turpinājumā Toms Lielais izvirzīja vadībā komandu “HK Ogre”, bet mājinieku vārtsargs Ritvars Putra ar precīzu metienu pāri visam laukumam panāca 37:37. Tomēr pēdējais vārds piederēja ogrēniešiem – dažas sekundes pirms finālsvilpes vēlreiz precīzs bija Toms Lielais, nodrošinot viesiem uzvaru ar 38:37
Rihards Leja, komandas “HK Ogre” galvenais treneris: “Divas nedēļas gatavojāmies šai spēlei un bijām gatavi atgriezt sēriju dzīvu. Spēli ļoti saraustīja daudzie septiņu metru metieni uz mūsu vārtiem, taču spējām veiksmīgi izmantot pretuzbrukumus un veidot rezultātu sev par labu. Svarīgi bija arī tas, ka nepieļāvām, lai “Tenax Dobele” pārāk daudz gūst vārtus ātrajos uzbrukumos pēc mūsu kļūdām, realizācija šodien bija līmenī.
Pēdējās astoņās minūtēs pie -3 nenolaidām rokas. Ar vārtsarga maiņu un ciešu aizsardzību spējām atgriezt spēli un saglabāt intrigu līdz galam. Pēdējā epizodē nospēlējām aukstasinīgi un precīzi, kas ļāva pagarināt sēriju. Paldies mūsu līdzjutējiem par atbalstu klātienē – tiekamies jau rīt!”
Sandris Veršakovs, komandas “ZRHK Tenax Dobele” galvenais treneris: “Neko citu kā līdzīgu spēli šodien arī negaidījām. Gribējām nospēlēt ar “baltiem cimdiņiem”, taču tas neizdevās. Galvenais neveiksmes iemesls bija aizsardzība. Uzbrukumā viss bija kārtībā, iemetām 37 vārtus, bet diemžēl ielaidām 38. Vēl viens būtisks faktors – izskatījās, ka pretinieks vairāk vēlējās uzvarēt. Gan cīņā par atlecošajām bumbām, gan epizodēs, kur bija jāparāda lielāka neatlaidība, pārāki bija Ogres spēlētāji. Uz izšķirošo spēli mums tas viss ir jāsakārto un jābūt gataviem nopietnai cīņai.”
ZRHK Tenax Dobele – HK Ogre 37:38 (20:20)
ZRHK Tenax Dobele – Patcykailik 16/21, Šuleiko 5/6, Misulis 4/6, Juzups 4/7, Krūmiņš 3/7, Pančenko 2/2, Plūme 1/1, Putra 1/1, Jomants 1/2.
HK Ogre – Lielais 8/12, Haisa 7/8, Bisters 7/13, Borodovskis 6/8, Laganovskis 3/5, Batņa 2/2, Grunde 2/2, Averjanovs 2/5, Putniņš 1/4.
Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas fināls tiks izspēlēts sērijā līdz trim uzvarām, bet bronzas medaļu ieguvēji tiks noskaidroti sērijā līdz divām uzvarām.