Šobrīd Ogres komanda nopietni gatavojas apļa noslēdzošajai spēlei, pēc kuras arī būs zināma komandas pozīcija turnīra tabulā un tās nākamais oponents. Pēc šīs nedēļas nogales spraigajām spēlēm noskaidrosies komandu "play-off" izspēles kārtība. ZRHK Tenax Dobele kā turnīra līderi automātiski iekļūst "play-off" kārtā. Šī brīža turnīra tabulas rezultāti apskatāmi šeit:
Spēlei, iespējams, nevarēs palīdzēt trīs no komandas balstiem - A. Čikuts, A. Mancurovs un V. Rutka.
Tiekamies svētdien, plkst.15.00 videotranslācijā šeit:
Informāciju sagatavoja HK "Ogre"