Ceturtdiena, 15. aprīlis, 2021 11:47

HK "Ogre" svētdien stāsies pretī "ASK/LSPA"

HK "Ogre" svētdien stāsies pretī "ASK/LSPA"
Ceturtdiena, 15. aprīlis, 2021 11:47

HK "Ogre" svētdien stāsies pretī "ASK/LSPA"

Gaidāmajā nedēļas nogalē SynotTip handbola virslīgā sāksies apļa noslēdzošie mači. HK "Ogre" stāsies pretī "ASK/LSPA" komandai svētdien,18. aprīlī, plkst. 15:00 - Rīgā, ASK zālē.

Šobrīd Ogres komanda nopietni gatavojas apļa noslēdzošajai spēlei, pēc kuras arī būs zināma komandas pozīcija turnīra tabulā un tās nākamais oponents. Pēc šīs nedēļas nogales spraigajām spēlēm noskaidrosies komandu "play-off" izspēles kārtība. ZRHK Tenax Dobele kā turnīra līderi automātiski iekļūst "play-off" kārtā. Šī brīža turnīra tabulas rezultāti apskatāmi šeit: 

Spēlei, iespējams, nevarēs palīdzēt trīs no komandas balstiem - A. Čikuts, A. Mancurovs un V. Rutka.

Tiekamies svētdien, plkst.15.00 videotranslācijā šeit: 

Informāciju sagatavoja HK "Ogre"

