Svētdiena, 18.01.2026 11:33
Antis, Antonijs, Antons
Svētdiena, 18.01.2026 11:33
Antis, Antonijs, Antons
Svētdiena, 18. janvāris, 2026 10:11

“HK Ogre” vēlreiz pārliecinoši apspēlē Ludzas “SK Latgols juniori”

Osports.lv
“HK Ogre” vēlreiz pārliecinoši apspēlē Ludzas “SK Latgols juniori”
Foto: osports.lv
Svētdiena, 18. janvāris, 2026 10:11

“HK Ogre” vēlreiz pārliecinoši apspēlē Ludzas “SK Latgols juniori”

Osports.lv

Latvijas čempionāta handbolā vīriešu Virslīgas A grupas spēlē sestdien pārliecinošu sniegumu savā laukumā demonstrēja “HK Ogre”, kas ar 57:12 (28:5) pārspēja Ludzas komandu “SK Latgols juniori”. Ogrēniešu rindās kā rezultatīvākais spēlētājs izcēlās Uvis Strazdiņš, kurš savas komandas uzvaru sekmēja ar 19 vārtu guvumiem.

Jau no pirmajām minūtēm ogrēnieši diktēja spēles gaitu, balstoties uz labu aizsardzību un ātriem pretuzbrukumiem. Pēc pirmā puslaika laukuma saimnieki bija iekrājuši 23 vārtu pārsvaru, faktiski izšķirot spēles likteni jau pirmajās 30 minūtēs – 28:5.

Rezultatīvākais “HK Ogre” rindās ar 19 vārtu guvumiem bija Uvis Strazdiņš. Būtisku ieguldījumu komandas pārliecinošajā uzvarā deva arī Riharda Bistera 14 vārti un Reiņa Zeļļa 9 vārti.

Šī nebija pirmā reize, kad ogrēnieši pret Ludzas vienību demonstrē šādu pārsvaru – arī abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē viņi uzvarēja ar 56:19.

Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Uzvara lielā mērā tika izcīnīta, pateicoties labai aizsardzībai un vieglajiem goliem, kas ļāva palielināt rezultāta pārsvaru. Kā komanda parādījām cieņu un raksturu pretinieka priekšā, disciplinēti un maksimāli pildījām savus uzdevumus laukumā. Šobrīd vēl cīnāmies paši ar sevi, taču šī spēle deva iespēju sajust komandas dinamiku un kustību. Tā ir pozitīva nots, uz kuras pamata varam gatavoties nākamajām spēlēm pret vēl nopietnākiem pretiniekiem.”

HK Ogre – SK Latgols juniori 57:12 (28:5)
HK Ogre – Strazdiņš 19/22, Bisters 14/16, Zellis 9/13, Laganovskis 8/10, Grunde 3/3, Batņa 3/4, Haisa 1/2
SK Latgols juniori – Ignatjevs 2/2, Kotovs 2/4, Gabranovs 2/4, Dubrovskis 2/8, Mullers 2/10, Selužickis 2/14.

Regulārais turnīrs vīriešu Virslīgā strauji tuvojas noslēgumam. Janvārī komandas savās grupās aizvadīs vēl pēdējās spēles cīņā par labāk pozīcijām kopvērtējumā.

Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās komandas, kas sērijās līdz divām uzvarām cīnīsies par vietu pusfinālā. Tur jau vietu nodrošinājušas komandas “Tenax Dobele” un “ASK/MSĢ”.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?