Jau no pirmajām minūtēm ogrēnieši diktēja spēles gaitu, balstoties uz labu aizsardzību un ātriem pretuzbrukumiem. Pēc pirmā puslaika laukuma saimnieki bija iekrājuši 23 vārtu pārsvaru, faktiski izšķirot spēles likteni jau pirmajās 30 minūtēs – 28:5.
Rezultatīvākais “HK Ogre” rindās ar 19 vārtu guvumiem bija Uvis Strazdiņš. Būtisku ieguldījumu komandas pārliecinošajā uzvarā deva arī Riharda Bistera 14 vārti un Reiņa Zeļļa 9 vārti.
Šī nebija pirmā reize, kad ogrēnieši pret Ludzas vienību demonstrē šādu pārsvaru – arī abu komandu iepriekšējā savstarpējā spēlē viņi uzvarēja ar 56:19.
Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Uzvara lielā mērā tika izcīnīta, pateicoties labai aizsardzībai un vieglajiem goliem, kas ļāva palielināt rezultāta pārsvaru. Kā komanda parādījām cieņu un raksturu pretinieka priekšā, disciplinēti un maksimāli pildījām savus uzdevumus laukumā. Šobrīd vēl cīnāmies paši ar sevi, taču šī spēle deva iespēju sajust komandas dinamiku un kustību. Tā ir pozitīva nots, uz kuras pamata varam gatavoties nākamajām spēlēm pret vēl nopietnākiem pretiniekiem.”
HK Ogre – SK Latgols juniori 57:12 (28:5)
HK Ogre – Strazdiņš 19/22, Bisters 14/16, Zellis 9/13, Laganovskis 8/10, Grunde 3/3, Batņa 3/4, Haisa 1/2
SK Latgols juniori – Ignatjevs 2/2, Kotovs 2/4, Gabranovs 2/4, Dubrovskis 2/8, Mullers 2/10, Selužickis 2/14.
Regulārais turnīrs vīriešu Virslīgā strauji tuvojas noslēgumam. Janvārī komandas savās grupās aizvadīs vēl pēdējās spēles cīņā par labāk pozīcijām kopvērtējumā.
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās komandas, kas sērijās līdz divām uzvarām cīnīsies par vietu pusfinālā. Tur jau vietu nodrošinājušas komandas “Tenax Dobele” un “ASK/MSĢ”.