"Vaiņode" mājās ar 23:21 (10:13) uzvarēja Jūrmalas "Sports" komandu.
Rezultatīvākais spēlētājs mājiniekiem bija Jurģis Strēlis, kurš kopumā guva septiņus vārtus, savukārt Jūrmalas kluba rindās rezultatīvākais ar pieciem vārtiem bija Uldis Zariņš. Viņš arī spēles 50.minūtē nopelnīja 2+2 minūšu noraidījumu, kā arī sakrāja maksimālo noraidījumu skaitu un līdz ar to ieguva diskvalifikāciju no spēles.
Iespējams, tieši šī iemesla dēļ vairs jūrmalniekiem nebija iespējas atgūties.
Spēlē Vaiņodē iesākās ļoti līdzīgi, un līdz pat pirmā puslaika beigu daļai nevienai no komandām neizdevās izveidot pārliecinošu vārtu starpību. Puslaika galotni labāk nospēlēja tieši "Sports" handbolisti, pārtraukumā dodoties ar nelielu pārsvaru 13:10.
Atgriežoties laukumā, viesi vēl spēja noturēt iekrāto pārsvaru, tomēr jau puslaika vidū pēc veiksmīga Vaiņodes handbolista Oskara Pāvila metiena rezultāts bija izlīdzināts, un pavisam drīz mājiniekiem izdevās jau nonākt vadībā. Lai gan laukumā līdz pat spēles beigu signālam noritēja sīva cīņa, Vaiņodes handbolisti spēlē kopumā varēja svinēt uzvaru ar rezultātu 23:21.
Otrā svētdienas mačā "Ogre" viesos ar 39:23 (20:12) sagrāva ASK/LSPA.
Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Toms Lielais, kurš šoreiz raidīja 12 precīzus metienus pretinieku vārtos. Vēl tik pat vārti arī ASK/LSPA rezultatīvākajam spēlētājam Mārtiņam Stepuļenokam-Stukanovam.
Ņemot vērā, ka "MSĢ/LAT 2004" vienība Covid-19 pandēmijas dēļ izstājās no virslīgas čempionāta, pusfinālu automātiski sasniegusi Dobeles "Tenax" komanda.
Ceturtdaļfinālā savā starpā spēkosies Rīgas "Celtnieks" - ASK/LSPA, "Ogre" - "Vaiņode" un "Sports" - Ludzas "Latgols".
LHF drīzumā izziņos izslēgšanas spēļu kalendāru.
Regulāro čempionātu pirmajā vietā ar 24 punktiem 12 spēlēs noslēdza "Tenax", tālāk ar 20 punktiem sekoja "Celtnieks", bet vadošo trijnieku ar 11 punktiem noslēdza "Ogre". Tālāk ar deviņiem punktiem ierindojās attiecīgi "Sports" un "Latgols", "Vaiņode" ar septiņiem punktiem bija sestā, kamēr pēdējo jeb septīto vietu ar četriem punktiem ieņēma ASK/LSPA.