Šī ir iespēja bērniem un jauniešiem pievienoties radošām nodarbībām, kas apvieno ritmu, kustību un skaņu vienā aizraujošā piedzīvojumā.
Nekāda iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālr.nr. 22346025
Ogres novada sporta centrs aicina pievienoties interešu izglītības programmas "Ritmika" nodarbībām, kas piemērotas 4.-12. klases skolēniem.
