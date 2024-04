Ikšķilē ar atklāšanas ceremoniju un virsotnes kausa izcīņu atklāts PK posms skrituļslalomā

29. un 30. jūlijā Ikšķiles pilsētā esošajā Peldu ielā norisinās pasaules līmeņa skrituļslaloma sacensības – pirmajā dienā dalībnieki sacentās pasaules ranga ieskaites sacensībās – Virsotnes kausa izcīņā, savukārt rīt paredzēts nedēļas nogales saldais ēdiens, trešo reizi vēsturē Latvijā notiks Pasaules kausa posms skrituļslalomā.



Šodienas Virsotnes kausa izcīņā uz starta izgāja dalībnieki visās vecuma grupās, sākot ar U10 grupiņu, līdz pat elitei un tā sauktajiem māsteriem noslēgumā.



U10 grupā meitenēm Tīna Oliņa par 0,58 sekundēm pārspēja Elīzu Beļunu, kura pēc pirmā brauciena bija līderpozīcijā, savukārt Dārta Bērziņa uzvarētājai zaudēja 0,76 sekundes. Zēniem šajā vecuma grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja Ģirts Blūms, kurš par 1,94 sekundēm apsteidza Rūdolfu Veiguli, bet vēl sekundes desmitdaļu tālāk finišēja Larno Kļaviņš.



U12 vecuma ieskaitē meitenēm Nikola Grīnberga otrajā braucienā no trešās pozīcijas spēka pacelties uz augšu, izcīnot uzvaru. Grīnberga par 0,61 sekundi apsteidza polieti Lenu Hičīku, kamēr trešajā vietā ierindojās cita Polijas jaunā skrituļslalomiste Gabriela Vilka. Zēniem ātrākais Virsotnes kausā bija Miks Oliņš, kurš par attiecīgi 2,67 un 4,29 sekundēm pārspēja poli Mateušu Kapalu un Edvardu Kapteini-Veitu.



U14 meiteņu grupā pēc pirmā brauciena izskatījās, ka viss goda pjedestāls būs ārzemniecēm, tomēr otrajā braucienā Hanna Kronberga parūpējās, lai Latvijai būtu bronzas godalga. Priekšā Kronbergai finišēja vāciete Luna Švarca un poliete Gabriela Zaviža. Šajā pat vecuma grupā zēniem uzvaru izcīnīja Polijas skrituļslalomists Karols Kačmarčiks, par nieka 0,05 sekundēm apsteidzot Renāru Lazdiņu. Trešajā pozīcijā cits polis Patriks Kapala.



U16 grupā meitenēm viss goda pjedestāls latvietēm. Loreta Reitere izcīnīja uzvaru, par 0,67 sekundēm pārspējot Esteri Jansoni, bet 2,02 sekundes uzvarētājai zaudēja Annija Biezā. Zēniem pārliecinošu uzvaru izcīnīja Georgs Šmalcs, kurš uz augstām vietām pretendēs arī rītdienas Pasaules kausa sacensībās. 1,01 sekundi latvietim zaudēja Vācijas sportists Finns Herberts, bet Pauls Pēteris Prancāns otrajā braucienā atkāpās vienu pozīciju zemāk, sacensības noslēdzot trešajā vietā (+1,22 sekundes).



Meistaru ieskaitē vīriem uz starta stājās trīs dalībnieki – slovāks Mareks Noga par 3,21 sekundi pārspēja Gati Latkovski, savukārt čehs Tomass Prohaska palika trešais, uzvarētājam zaudējot 4,48 sekundes.



U18 vecuma grupā meitenēm uzvaru izcīnīja vāciete Nikola Juzefiana, kura par 0,92 sekundēm bija ātrāka kā itāliete Lorenca Cēzaris, savukārt poliete Karolīna Debicka palika trešajā pozīcijā, no līderes atpaliekot par 2,52 sekundēm. Arī zēniem uzvaru guva vācietis Jonass Neffs, kurš par 1,60 sekundēm apsteidza čehu Jakubu Simeku, savukārt mājinieks Kārlis Valinks sacensības noslēdza ar bronzu.



Elites grupā sievietēm viss goda pjedestāls Vācijas sportistēm – Mona Hellere divu braucienu summā uzrādīja laiku 49,03 sekundes. Manuela Šmola uzvarētājai zaudēja 1,02 sekundes, bet pērnā gada Ikšķiles PK posma uzvarētāja Elea Borsiga palika trešajā vietā, zaudējot 1,79 sekundes. Arī vīriem viss goda pjedestāls vāciešiem. Jorgs Bertšs, kurš līdzīgi kā Borsiga pērn vinnēja PK posmu Ikšķilē, izcīnīja uzvaru, par 0,85 sekundēm apsteidzot Noa Zingu, bet Luka Gēkelers Virsotnes kausu noslēdza trešajā vietā, ar 1,69 sekunžu deficītu līdz uzvarētājam.



Pasaules kausa sacensību pirmajam braucienam rīt Ikšķilē starts tiks dots plkst. 9.50, savukārt otrais brauciens Peldu ielā sekos plkst. 12.30.



Sacensībās līdzjutēju lomā laipni gaidīti gan Ogres novada iedzīvotāji, gan novada viesi, lai kopīgi justu līdzi Latvijas sportistu startiem sacenšoties ar pasaules ātrākajiem. Ieeja sacensībās paredzēta bez maksas. Savukārt tiem, kuri dažādu apsvērumu dēļ uz Ikšķili nedosies, sacensības tiešraidē vērot varēs TV4 kanālā, kā arī citās straumēšanas platformās.



Papildu informācija par sacensībām pieejama mājaslapā www.worldcupikskile.lv, kā arī sociālā tīkla Facebook lapā Inline World Cup Ikskile.

2023. gada Pasaules kausa 4. posmu Ikšķilē sadarbībā ar Latvijas Skrituļslidošanas federāciju organizē Sporta klubs “Virsotne”. Sacensība atbalsta Latvijas Sporta Federāciju padome, My Skin, Ogres novads un Ogres novada sporta centrs, Ikšķiles pilsēta, K-Uguns, Jusan Print, Skibox, Sporta Darbnīca, Fans, Kokmuiža&Gardu Muti, Ikšķiles tautas nams un Skrīveru saldumi.



Pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.

SACENSĪBU PROGRAMMA:



SVĒTDIENA, 30. JŪLIJS



PASAULES KAUSA POSMS

9.00 Trases apskate 1. braucienam

9.50 Starts 1. braucienam

11.40 Trases apskate 2. braucienam

12.30 Starts 2. braucienam

14.05 “Cerību kauss” bērnu sacensības

15.00 Apbalvošanas ceremonija

{gallery}Skritulslaloms{/gallery}