Pasaules kausa posms 25. un 26. jūlijā norisinājās Ikšķiles Peldu ielā, pasaules ātrākajiem skrituļslalomistiem sacenšoties milzu slalomā un slalomā. Svētdienas slaloma sacensībās uz starta stājās 76 sportisti no astoņām valstīm. Arī otrā sacensību diena aizritēja saulainos un sausos laikapstākļos, gaisa temperatūrai sasniedzot 23 grādus.
Pirmajā braucienā vīriešiem pārliecinoši ātrākais bija Noa Zings, kurš finišēja 22,22 sekundēs. Viņa tuvākie sekotāji bija tautieši Luka Gēkelers un Maksimilians Šēdlbauers, kuri līderim zaudēja attiecīgi 0,44 un 0,45 sekundes. Arī ceturto vietu ieņēma Vācijas sportists Rolands Kellers, bet pirmo piecinieku noslēdza itālietis Matia Pe.
Otrajā braucienā labāko laiku sasniedza Gēkelers, tomēr Zings saglabāja vadību un divu braucienu summā uzvarēja ar rezultātu 44,76 sekundes. Gēkelers no uzvarētāja atpalika par 0,24 sekundēm, bet trešo vietu izcīnīja Šēdlbauers, kura deficīts bija 1,26 sekundes. Sacensību noslēgumā Vācijas sportisti aizņēma visas pirmās piecas vietas.
Labākais no Latvijas sportistiem bija Renārs Lazdiņš, kurš pēc 12. vietas pirmajā braucienā otrajā sasniedza desmito labāko laiku un summā pakāpās uz devīto pozīciju, uzvarētājam zaudējot 4,74 sekundes. Valters Bērziņš finišēja 13., bet Edvards Kapteinis-Veits – 16. vietā. Georgs Šmalcs pēc 11. vietas pirmajā braucienā neveiksmīgā otrajā braucienā nespēja saglabāt pozīciju un summā ierindojās 29. vietā.
Sieviešu konkurencē pēc pirmā brauciena vadībā atradās Manuela Šmola, kura par 0,33 sekundēm apsteidza Eleu Borsigu un par 0,34 sekundēm Lunu Švarcu. Otrajā braucienā Švarca sasniedza labāko laiku – 23,63 sekundes – un divu braucienu summā ar rezultātu 47,91 sekundes izcīnīja uzvaru. Šmola atpalika tikai par 0,10 sekundēm, bet trešā bija milzu slaloma uzvarētāja Lorenca Cēzaris ar 0,56 sekunžu deficītu.
Labāko rezultātu no Latvijas sportistēm sasniedza Estere Šēnberga, kura divu braucienu summā ierindojās 18. vietā. Marta Bērziņa finišēja 19. pozīcijā, savukārt Estere Ausekle pēc desmitā labākā rezultāta pirmajā braucienā neveiksmīgā otrajā braucienā zaudēja vairākas pozīcijas un sacensības noslēdza 22. vietā.
Ar slaloma sacensībām noslēdzās jau piektais pēc kārtas Ikšķilē aizvadītais Pasaules kausa posms. Divu dienu sacensībās Latvijas sportistu labākie rezultāti bija Georga Šmalca ceturtā vieta milzu slalomā un Renāra Lazdiņa devītā vieta slalomā. Piecu Pasaules kausa posmu rīkošanā uzkrātā organizatoriskā pieredze būs pamats nākamajam lielajam starptautiskajam notikumam Ikšķiles Peldu ielā – 2027. gada Eiropas čempionātam skrituļslalomā.