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Svētdiena, 27. septembris, 2026 09:29

Ikšķilē plāno būvēt jaunu futbola laukumu

LETA
Ikšķilē plāno būvēt jaunu futbola laukumu
Foto: pexels.com
Svētdiena, 27. septembris, 2026 09:29

Ikšķilē plāno būvēt jaunu futbola laukumu

LETA

Ogres novada pašvaldība nolēmusi Ikšķilē būvēt jaunu futbola laukumu ar sintētisko segumu.
Kā liecina pašvaldības sniegtā informācija, tā piedalīsies Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātajā projektu konkursā, lai piesaistītu valsts budžeta finansējumu jauna futbola laukuma izbūvei Ikšķilē, Reinpētera ielā 2.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1,6 miljoni eiro.

Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš skaidro, ka Ikšķilē futbolam ir nepieciešama mūsdienīgāka infrastruktūra, kas ļautu kvalitatīvi trenēties un sportot ilgākā periodā, kam noderētu sintētiskā seguma laukums.

Pašvaldībā skaidro, ka VARAM 10. septembrī izsludināja projektu konkursu futbola stadionu sintētisko laukumu segumu atjaunošanai un būvniecībai.

Sporta infrastruktūras attīstība Ikšķilē ir iekļauta Ogres novada Attīstības programmas Investīciju plānā, paredzot šajā teritorijā paplašināt iedzīvotājiem pieejamās sportošanas iespējas.

Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots piesaistīt 250 000 eiro valsts budžeta finansējumu, savukārt Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums būtu 1 350 000 eiro.

Pašvaldība finansējumu projekta īstenošanai plāno aizņemties.

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