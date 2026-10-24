Ikšķiles BMX braucējs Edgars Langmanis startēs ASV

Oldsmāra ir viens no galvenajiem BMX centriem Floridas štatā, kur regulāri notiek ASV čempionāta posmi. Lai labāk sagatavotos oktobra nogalē gaidāmajiem sezonas noslēdzošajiem Pasaules kausa posmiem BMX superkrosā un pacīnītos par olimpiskās kvalifikācijas punktiem, uz sacensībām devušies arī Latvijas BMX izlases vīru izlases sportisti.
Viņu vidū ir šī gada ražīgākais Latvijas elites braucējs punktu krāšanas ziņā Kristers Apels, kā arī Edgars Langmanis, Noah Rafaels Laake, Kārlis Pedraudzis, Emīls Mārtiņš Treimanis un Dāvis Jānis Elbrets.
Piektdien paredzētais ASV čempionāta posms vienlaikus būs arī UCI C1 kategorijas sacensības, savukārt sestdien un svētdien notiks tikai ASV čempionāta sacensības. Tajās piedalīsies virkne Pasaules kausa dalībnieku, kuri uz ASV devušies jau laikus.
Pasaules kausa sezonas noslēgums gaidāms nākamās nedēļas nogalē Sarasotas trasē. Līdzās jau minētajiem vīru izlases sportistiem Latviju pārstāvēs arī trenera Ģirta Kātiņa audzēknes Veronika Monika Stūriška un Vineta Pētersone.