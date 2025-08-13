Ikšķiles dambretisti Andersoni turpina žilbināt Eiropā: Toms – čempions, Ernests – vicečempions

Iepriekš ziņots, ka Itālijā notiekošajā Eiropas čempionātā jauniešiem 100 lauciņu dambretē klasikā Latvijas jaunie dambretisti izcīnījuši 11 medaļas, tajā skaitā trīs zelta. Vēl sekmīgāk mūsējie nostartēja rapidā, kur 13 medaļas.
Latviju astoņās vecuma grupās pārstāvēja 35 dalībnieki, bet kopumā piedalījās 210 dalībnieki no 11 valstīm. Rapidā katrā vecuma grupā arī tika izspēlētas pēc Šveices sistēmas 9 kārtas ar laika kontroli 15 minūtes plus 5 sekundes par izdarīto gājienu katram dalībniekam.
U10 vecuma grupā zēniem par Eiropas čempionu, iegūstot 14 punktus, kļuva mūsu dambretists Marks Ļebedevs. Otro vietu ar 13 punktiem izcīnīja vēl viens mūsu dambretists Ernests Andersons. Ernests Lukstaraups un Dāvis Brolis ar 11 punktiem ierindojās attiecīgi astotajā un devītajā vietā. Ārons Gromovs ar 10 punktiem ierindojās trīspadsmitajā vietā, Pēteris Trubko ar 7 punktiem divdesmit devītajā vietā, bet Georgs Gudēvics Liepiņš ar 6 punktiem trīsdesmit trešajā vietā.
U13 vecuma grupā meitenēm pirmās trīs vietas jau atkal izcīnīja Latvijas jaunās dambretistes. Par Eiropas čempioni, izcīnot 16 punktus, kļuva Alise Misāne, otrajā vietā ar 15 punktiem ierindojās Luīze Gudēvica Liepiņa, bet trešo vietu ar 12 punktiem izcīnīja Natālija Paškova. Varvara Ivanova ar 11 punktiem izcīnīja piekto vietu, Odrija Plotniece ar 10 punktiem septīto vietu, Katrīna Liāna Trubko ar 9 punktiem ierindojās astoņpadsmitajā vietā.
U13 vecuma grupā zēniem visas trīs pirmās vietas izcīnīja Latvijas jaunie dambretisti. Par Eiropas čempionu, izcīnot 14 punktus, kļuva Toms Andersons, tikpat punktu, bet sliktāki papildu rādītāji otrajā vietā ierindoja Arvo Krebi. Maksims Novickis ar 13 punktiem iizcīnīja trešo vietu, bet Toms Bartušauskis ar 12 punktiem izcīnīja piekto vietu.
U16 vecuma grupā meitenēm par Eiropas vicečempioni, izcīnot 15 punktus, kļuva mūsu dambretiste Malvīne Misāne. Evelīna Orlovska ar 11 punktiem ierindojās sestajā vietā., bet Milana Fideline ar iegūtajiem 9 punktiem izcīnīja trīspadsmito vietu.
U16 vecuma grupā zēniem ļoti pārliecinoši, izcīnot 17 punktus, par Eiropas čempionu kļuva mūsu jaunais dambretists Pēteris Kripans. Ņikita Vorotņikovs, Aleksandrs Tabunovs un Iļja Trasko ar 10 punktiem izcīnīja attiecīgi devīto, vienpadsmito un trīspadsmito vietu, Maksims Ziņevičs ar 9 punktiem izcīnīja sešpadsmito, bet Rūdis Pušmucāns ar 8 punktiem divdesmito vietu.
U19 vecuma grupā juniorēm Alisa Orlova ar 11 punktiem izcīnīja sesto vietu. Darja Drabova izcīnīja 10 punktus un devīto vietu, bet Renāte Kalniņa ar 8 punktiem izcīnīja trīspadsmito vietu.
U19 vecuma grupā junioriem mūsu dambretists Everts Rūdolfs Lepsis ar 12 punktiem izcīnīja trešo vietu. Klāvs Norenbergs izcīnīja 9 punktus un divpadsmito vietu, bet Roberts Grišins ar 8 punktiem sešpadsmito vietu.