Ir noslēgusies kārtējā kalnu riteņbraukšanas (MTB) sezona un tajā ar atzīstamiem panākumiem ir startējuši Ikšķiles jaunie sportisti Katrīna Jansone un Rūdolfs Jansons. Laikā, kad Latvijā vēl pastāvēja sacensību ierobežojumi, Katrīna un Rūdolfs piedalījās savās pirmajās starptautiskajās sacensībās Igaunijā. Lai gan Katrīna startēja no pēdējā “koridora” un startā piedzīvoja kritienu, viņa finišēja ceturtā, savukārt Rūdolfs ieguva 3.vietu. Panākumi abiem sportistiem deva stimulu sezonu turpināt ar vēl lielāku sparu.

Pateicoties iepriekšējos gados sasniegtajiem rezultātiem, Katrīna un Rūdolfs šogad startēja “VELO EXPRESS SCOTT” sastāvā, kas ir viena no vadošām MTB komandām Latvijā. Dotā iespēja abiem jauniešiem deva papildu motivāciju visas sezonas garumā.

Šosezon Katrīna bija izvirzījusi sev mērķi piedalīties visās abu lielāko Latvijas MTB seriālu sacensībās – gan Vivus.lv MTB Maratonā, gan LATVIJAS VALSTS MEŽU KALNU DIVRITEŅU MARATONĀ (LVM KDM). Viņas sāncenši bija labākie riteņbraukšanas skolu pārstāvji no visas Latvijas. Katrīna gandrīz katrā posmā izcīnīja godalgotu vietu, kas kopvērtējumā viņai ļāva ierindoties godpilnajā 2. vietā Vivus.lv MTB Maratons seriālā un 3. vietā LATVIJAS VALSTS MEŽU KALNU DIVRITEŅU MARATONS seriālā, kā arī 2.vietā komandu vērtējumā. Katrīna tika atzīta kā līdere starp komandas meitenēm, vislabākos rezultātus sasniedzot tehniski sarežģītās trasēs. Lielāku un mazāku kalnu pauguru pārvarēšana prasīja gan spēku, gan izturību, kā arī precīzu braukšanas tehniku.

Latvijas čempionāts: 3. vieta

EstonianCup – Raplamaa – 4. vieta

Ikšķiles MTB – 2. vieta

Vivus MTB – 1. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)

Vivus MTB – 2. posms – 2. vieta (komandai 1.vieta)

Vivus MTB – 3. posms – 2. vieta (komandai 3.vieta)

Vivus MTB – 4. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)

Vivus MTB – 5. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)

Vivus MTB – 6. posms – 1. vieta (komandai 1.vieta)

Vivus MTB – 7. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)

LVM KDM – 1. posms – 3. vieta

LVM KDM – 2. posms – 4. vieta

LVM KDM – 3. posms – 3. vieta

LVM KDM – 4. posms – 2. vieta

LVM KDM – 5. posms – 3. vieta

Rūdolfam šosezon dalība riteņbraukšanas sacensībās bija ierobežota pastāvošo ierobežojumu dēļ, kā arī dēļ dalības futbola turnīros “BSSC IKŠĶILE” sastāvā, tomēr arī viņam riteņbraukšanas sacensībās tika sasniegti augstvērtīgi rezultāti, regulāri ieņemot vietas uz goda pjedestāla.

EstonianCup – Raplamaa – 3. vieta

Ikšķiles MTB – 1. vieta

Vivus MTB – 5. posms – 2. vieta

Vivus MTB – 7. posms – 6. vieta

LVM KDM – 1. posms – 2. vieta

LVM KDM – 2. posms – 4. vieta

LVM KDM – 3. posms – 2. vieta

LVM KDM – 4. posms – 3. vieta

LVM KDM – 5. posms – 2. vieta

Lai arī šī MTB sezona noslēdzās tāpat kā pagājušogad, nenotiekot pēdējām sezonas sacensībām Ikšķilē (mājas trasē), kurām abi sportisti bija īpaši gatavojušies, galvenais, ko abi sportisti ir ieguvuši -  ir draugi. Braucot pa meža trasēm visādi var gadīties, bet, ja blakus ir draugs, tad var pārvarēt visas grūtības – kritienus, nobrāzumus utt.

Liels PALDIES mūsu lielajiem palīgiem – Reinim Andrijanovam un Santai-Sanijai Andrijanovai gan par tehnisko atbalstu, gan atbalstu treniņprocesā.

Informāciju sagatavoja Ikšķiles vidusskola 

