Pateicoties iepriekšējos gados sasniegtajiem rezultātiem, Katrīna un Rūdolfs šogad startēja “VELO EXPRESS SCOTT” sastāvā, kas ir viena no vadošām MTB komandām Latvijā. Dotā iespēja abiem jauniešiem deva papildu motivāciju visas sezonas garumā.
Šosezon Katrīna bija izvirzījusi sev mērķi piedalīties visās abu lielāko Latvijas MTB seriālu sacensībās – gan Vivus.lv MTB Maratonā, gan LATVIJAS VALSTS MEŽU KALNU DIVRITEŅU MARATONĀ (LVM KDM). Viņas sāncenši bija labākie riteņbraukšanas skolu pārstāvji no visas Latvijas. Katrīna gandrīz katrā posmā izcīnīja godalgotu vietu, kas kopvērtējumā viņai ļāva ierindoties godpilnajā 2. vietā Vivus.lv MTB Maratons seriālā un 3. vietā LATVIJAS VALSTS MEŽU KALNU DIVRITEŅU MARATONS seriālā, kā arī 2.vietā komandu vērtējumā. Katrīna tika atzīta kā līdere starp komandas meitenēm, vislabākos rezultātus sasniedzot tehniski sarežģītās trasēs. Lielāku un mazāku kalnu pauguru pārvarēšana prasīja gan spēku, gan izturību, kā arī precīzu braukšanas tehniku.
Latvijas čempionāts: 3. vieta
EstonianCup – Raplamaa – 4. vieta
Ikšķiles MTB – 2. vieta
Vivus MTB – 1. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)
Vivus MTB – 2. posms – 2. vieta (komandai 1.vieta)
Vivus MTB – 3. posms – 2. vieta (komandai 3.vieta)
Vivus MTB – 4. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)
Vivus MTB – 5. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)
Vivus MTB – 6. posms – 1. vieta (komandai 1.vieta)
Vivus MTB – 7. posms – 2. vieta (komandai 2.vieta)
LVM KDM – 1. posms – 3. vieta
LVM KDM – 2. posms – 4. vieta
LVM KDM – 3. posms – 3. vieta
LVM KDM – 4. posms – 2. vieta
LVM KDM – 5. posms – 3. vieta
Rūdolfam šosezon dalība riteņbraukšanas sacensībās bija ierobežota pastāvošo ierobežojumu dēļ, kā arī dēļ dalības futbola turnīros “BSSC IKŠĶILE” sastāvā, tomēr arī viņam riteņbraukšanas sacensībās tika sasniegti augstvērtīgi rezultāti, regulāri ieņemot vietas uz goda pjedestāla.
EstonianCup – Raplamaa – 3. vieta
Ikšķiles MTB – 1. vieta
Vivus MTB – 5. posms – 2. vieta
Vivus MTB – 7. posms – 6. vieta
LVM KDM – 1. posms – 2. vieta
LVM KDM – 2. posms – 4. vieta
LVM KDM – 3. posms – 2. vieta
LVM KDM – 4. posms – 3. vieta
LVM KDM – 5. posms – 2. vieta
Lai arī šī MTB sezona noslēdzās tāpat kā pagājušogad, nenotiekot pēdējām sezonas sacensībām Ikšķilē (mājas trasē), kurām abi sportisti bija īpaši gatavojušies, galvenais, ko abi sportisti ir ieguvuši - ir draugi. Braucot pa meža trasēm visādi var gadīties, bet, ja blakus ir draugs, tad var pārvarēt visas grūtības – kritienus, nobrāzumus utt.
Liels PALDIES mūsu lielajiem palīgiem – Reinim Andrijanovam un Santai-Sanijai Andrijanovai gan par tehnisko atbalstu, gan atbalstu treniņprocesā.
Informāciju sagatavoja Ikšķiles vidusskola