Sacensības norisinājās trīs kārtās - kvalifikācijas skrējieni, pusfināla un fināla skrējieni. Balstoties uz kvalifikācijas skrējienā sasniegtajiem trīs labākajiem rezultātiem,tika noteikta labākā skolas komanda. Ikšķiles vidusskolas sastāvā, startējot 22 dalībniekiem, punktus nesošākos rezultātus izdevās uzrādīt Karlīnai Dobulei (S4), Nilam Romanovskim(V3) un Jurim Kaldovskim(V4).
Turpmāk pusfinālos un finālos norisinājās cīņa par individuālajām medaļām. No Ikšķiles vidusskolas 8 dalībnieki iekļuva pusfinālā, kurā 12 labākie katras grupas orientieristi cīnījās par 6 vietām finālā. Finālā iekļuva 5 ikšķilnieki, taču, diemžēl, nedaudz līdz finālam pietrūka Elzai Tumenei(S5), OdrijaiStolerei(S4) un Esterei Dobule(S4). Finālā kā pirmais no ikšķilniekiem trasē devās Nils Romanovskis, kurš pusfinālā bija uzrādījis 2. labāko rezultātu un tas ļāva cerēt uz augstu vietu arī finālā, taču viena kļūda distancē liedza pacīnieties par pjedestālu un nācās samierināties ar 4.vietu.
Kā nākamie distancē devās divi S4 un V4 grupas finālisti. Kā pirmā no meža izskrēja Karlīna Dobule, kura distancē spēja atrauties no pārējām konkurentēm un godam pelnīta 1.vieta, Jurim Kaldovskim šoreiz 4.vieta. Sacensības noslēdza jaunākie orientieristi. Spēku izsīkums liedza Haraldam Baranovskim pacīnīties par medaļām un šoreiz bija jāsamierinās olimpisko sešinieku.
Par patīkamu pārsteigumu sacensību izskaņā parūpējās Elēna Bremze, kura par 13 sekundēm apdzina tuvāko sekotāju un atnesa Ikšķiles vidusskolai otru zelta medaļu.
Apsveicam Ikšķiles vidusskolas orientieristus!
Fotogalerija šeit:
Informāciju sagatavoja Artis Dobulis, OK "Ikšķile" treneris