Ceturtdiena, 09.10.2025 23:50
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:50
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 29. aprīlis, 2022 08:16

Ikšķiles jaunajiem sportistiem panākumi Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensībās

Ikšķiles jaunajiem sportistiem panākumi Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensībās
Piektdiena, 29. aprīlis, 2022 08:16

Ikšķiles jaunajiem sportistiem panākumi Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensībās

Ikšķiles vidusskolas komandai 3.vieta un individuāli divas 1. vietas Latvijas skolu orientēšanās kausā!27.maijā Rīgā/Mežparkā septīto reizi norisinājās Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensības. 76 skolu konkurencē Ikšķiles vidusskolas komanda 22 jauno orientieristu sastāvā izcīnīja augsto 3.vietu. Individuāli augstvērtīgākie sasniegumi 1.vieta S5 grupāElēnai Bremzei 2.e klaseun 1.vieta S4 grupā Karlīnai Dobulei 4.a klase.

Sacensības norisinājās trīs kārtās - kvalifikācijas skrējieni, pusfināla un fināla skrējieni. Balstoties uz kvalifikācijas skrējienā sasniegtajiem trīs labākajiem rezultātiem,tika noteikta labākā skolas komanda. Ikšķiles vidusskolas sastāvā, startējot 22 dalībniekiem, punktus nesošākos rezultātus izdevās uzrādīt Karlīnai Dobulei (S4), Nilam Romanovskim(V3) un Jurim Kaldovskim(V4).

Turpmāk pusfinālos un finālos norisinājās cīņa par individuālajām medaļām. No Ikšķiles vidusskolas 8 dalībnieki iekļuva pusfinālā, kurā 12 labākie katras grupas orientieristi cīnījās par 6 vietām finālā. Finālā iekļuva 5 ikšķilnieki, taču, diemžēl, nedaudz līdz finālam pietrūka Elzai Tumenei(S5), OdrijaiStolerei(S4) un Esterei Dobule(S4). Finālā kā pirmais no ikšķilniekiem trasē devās Nils Romanovskis, kurš pusfinālā bija uzrādījis 2. labāko rezultātu un tas ļāva cerēt uz augstu vietu arī finālā, taču viena kļūda distancē liedza pacīnieties par pjedestālu un nācās samierināties ar 4.vietu.

Kā nākamie distancē devās divi S4 un V4 grupas finālisti. Kā pirmā no meža izskrēja Karlīna Dobule, kura distancē spēja atrauties no pārējām konkurentēm un godam pelnīta 1.vieta, Jurim Kaldovskim šoreiz 4.vieta. Sacensības noslēdza jaunākie orientieristi. Spēku izsīkums liedza Haraldam Baranovskim pacīnīties par medaļām un šoreiz bija jāsamierinās olimpisko sešinieku.

Par patīkamu pārsteigumu sacensību izskaņā parūpējās Elēna Bremze, kura par 13 sekundēm apdzina tuvāko sekotāju un atnesa Ikšķiles vidusskolai otru zelta medaļu.


Apsveicam Ikšķiles vidusskolas orientieristus!

Fotogalerija šeit:


Informāciju sagatavoja Artis Dobulis, OK "Ikšķile" treneris

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?